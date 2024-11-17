Что можно и нельзя делать 17 ноября, когда говорят «Наступил Ерема — сиди дома»

Православная церковь 17 ноября вспоминает святого Ермия. В народе принято отмечать Еремин день. Как правило, 17 ноября было принято говорить так: «Наступил Ерема — сиди дома». Это связано с тем, что с указанной даты устанавливалась плохая погода.
Что нельзя делать 17 ноября.
Не следует ничего выбрасывать из дома. Указанный день не подходит для того, чтобы давать деньги в долг. Подобное могло спровоцировать финансовые проблемы. Запрещено впускать в дом чужих людей. Нельзя на 17 ноября планировать свадьбы. Предки верили, что брак быстро распадется.
Что можно делать 17 ноября.
По традиции, в Еремин день окна в домах было принято закрывать ставнями или же занавешивать шторами. Это делали для того, чтобы в дом не попали неприятности. Женщины в указанный день готовили, а также занимались рукоделием.
Согласно приметам, большое количество снега говорило про урожайный год. Комары предвещают теплую зиму. В том случае, если раскудахтались куры, то ждали сильный снегопад.
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