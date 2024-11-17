«Пропал без вести». Как летчик из Орши Самуил Клебанов стал прототипом героя романа «Два капитана» Вениамина Каверина

«Более того, он познакомил меня со своими статьями. Он был образованный летчик и внушил мне мысль, что у моего героя Сани Григорьева должен быть научный интерес к полярным исследованиям. Он рассказал мне о своих полетах на Севере, и большая часть тех глав, которые относятся к пребыванию Сани на Крайнем Севере были подсказаны мне летчиком Клебановым», — рассказывал Каверин в фильме «О времени и о себе».