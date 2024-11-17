«Пропал без вести». Как летчик из Орши Самуил Клебанов стал прототипом героя романа «Два капитана» Вениамина Каверина

Одним из прототипов героя романа Вениамина Каверина «Два капитана» стал летчик из Орши Самуил Клебанов — первопроходец воздушных трасс Крайнего Севера и командир звена бомбардировщиков в Великую Отечественную войну. Жизнь этого человека и его профессионализм покорили писателя.
«Бороться и искать, найти и не сдаваться».
Советские подростки зачитывались романом Вениамина Каверина «Два капитана», но даже те, у кого не хватило сил на книгу, наверняка не раз посмотрели одноименный многосерийный фильм 1976 года. Мальчишки хотели быть такими же героями, как отважный Саня Григорьев, а девчонки, чтобы любовь была на всю жизнь, как у Кати Татариновой.
Саня и Катя были примером для тех, кто читал роман и смотрел фильм. Фото: кадр из фильма «Два капитана».
А ведь Саня Григорьев хоть и вымышленный персонаж, но с двумя конкретными прототипами, которые жили с девизом книги «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
Вениамин Каверин вспоминал, что идея создания романа возникла после встречи с генетиком Михаилом Лобашевым. Молодой ученый-генетик рассказал писателю историей своей жизни, в которой была и странная немота в детстве, и беспризорничество, а затем учеба в университете и карьера ученого.
Но окончательный образ Сани Григорьева сложился после знакомства Каверина с летчиком Самуилом Клебановым, молодым человеком из Орши, который стал асом северных трасс.
Каверин вспоминал Клебанова с благодарностью и грустью.
Клебанов помог Каверину, как говорил писатель, сделать рискованный переход во второй части романа от генетики к авиации. Самуил ввел его в курс летного дела.
«Более того, он познакомил меня со своими статьями. Он был образованный летчик и внушил мне мысль, что у моего героя Сани Григорьева должен быть научный интерес к полярным исследованиям. Он рассказал мне о своих полетах на Севере, и большая часть тех глав, которые относятся к пребыванию Сани на Крайнем Севере были подсказаны мне летчиком Клебановым», — рассказывал Каверин в фильме «О времени и о себе».
Писатель Вениамин Каверин в начале 1970-х. Фото: кадр фильма «Школьный спектакль».
А с жизнью военных летчиков в условиях Крайнего Севера Каверина познакомился во время войны, когда работал в тех краях военным корреспондентом.
Каверин вспоминал Клебанова с благодарностью и грустью, потому что судьба его была героическая и трагическая.
Клебанов увлекся авиацией в Орше.
Самуил Клебанов (или, как его еще называли, Муля) родился 1 марта 1910 года в Орше. Там же окончил 6 классов семилетней школы. Когда парнишке исполнилось 13 лет, он увлекся авиацией.
Сначала это было хобби — в пионерском секции он клеил авиамодели. Причем такие сложные, что на их создание уходило до полугода. Мастерил образцово, его работы выставляли как пример. Со своими моделями он участвовал в состязаниях авиамоделистов.
На следующую ступеньку совершенства Самуил поднимется уже в Ленинграде, куда переедет вместе с семьей. В городе на Неве он занимался в секции, которая строила планер под руководством известного в будущем авиаконструктора Олега Антонова. А общественным инструктором секции был Валерий Чкалов.
«Мало кто знает, что Чкалов тоже увлекался планерным спортом, — рассказывал однополчанам Клебанов. — Был одним из общественных инструкторов нашего кружка».
В 1929 году Самуил Клебанов получил звание пилота-планериста. Затем будет летная школа Осоавиахима и Балашовская объединенная авиашкола ГВФ. В «Двух капитанах» Саня Григорьев как раз учился в Балашовской летной школе.
Клебанов стал асом на воздушных трассах за Северным полярным кругом.
В 1935 году 25-летний летчик прибывает Нарьян-Мар, где его ждут с нетерпением. В авиационной службе Ненецкого окрисполкома за всех сражался только один пилот — белорус Виталий Сущинский. Земляк Клебанова, из Могилевской области.
Забегая вперед скажем, что Сущинский был легендой в среде авиаторов, героем Первой мировой войны и северных воздушных трасс.
Но в 1937-м из Сущинского сделали врага народа и обвинили в работе на японскую разведку. Его расстреляли. А через 20 лет реабилитировали.
Но за два года до этого молодой Клебанов стал коллегой аса Сущинского, оба летали на самолетах У-2.
Мечтал Муля летать за Полярным кругом и над тайгой — его мечта сбылась.
Клебанов был асом северных трасс. Фото: сайт «Память народа».
Журналист Георгий Вокуев описывал Самуила, как человека небольшого роста, выглядящего как мальчишка:
«А девушки, что и говорить, заглядывались на него, звали еще нежнее: Мулечка. Ему было 25 лет, а он бегал с нами наперегонки, азартно играл в лапту и до одури гонял мяч по полю».
А в воздухе он был уже другим — сосредоточенным и профессиональным пилотом. В сезон 1935−1936 годов первопроходцы ненецких трасс Сущинский и Клебанов совершили на двоих 267 безаварийных полетов.
Налетали в тяжелых условиях 26 427 км, и успели за это время открыть восемь новых трасс на тысячи км. Лично Клебанов проложил несколько воздушных трасс: Нарьян-Мар — Тобседа, Нарьян-Мар — Пеша, Нарьян-Мар — Индига и другие.
За свои подвиги первопроходца он был премирован велосипедом и денежной суммой в 500 рублей. Но что интересно, Клебанов еще руководил авиамодельным кружком в средней школе и авиакружком Осоавиахима. Помнил с чего начинал сам и помогал другим.
Такой умелый и инициативный пилот нужен был везде и Клебанов. Его отправили в Архангельск, а затем в Ленинград — шеф-пилотом Северного управления Гражданского воздушного флота (ГВФ).
Во время войны атаковал врага на бомбардировщике.
Началась Великая Отечественная война. Младший лейтенант Самуил Клебанов служил в 212-м дальнебомбардировочном авиаполку 81-й дальней бомбардировочной авиадивизии.
Его однополчанин Николай Богданов вспоминал, что Клебанов был «веселым, похожим на цыгана»:
«В те немногие часы, что выпадали нам на отдых, он всегда что-то придумывал и мастерил. Чаще всего это были модели самолетов, для поделки которых он использовал все — бумагу, щепу, мякиш хлеба. Это были оригинальные маленькие модельки; запущенные с руки, они великолепно летали».
Саня Григорьев (справа) из «Двух капитанов» прошел все испытания и дожил до конца войны. Фото: кадр из фильма.
Клебанов был отважным летчиком. В сентябре 1941 года его экипаж нанес бомбовый удар по бронетехнике севернее Полтавы. Бомбардировщики были атакованы истребителями врага «Ме-109».
Самуил на подбитом бомбардировщике перелетел-таки линию фронта и посадил его. Спас жизнь не только себе, но и раненным членам экипажа. Клебанова наградили орденом Ленина.
«Я не сомневаюсь в том, что Вы — настоящий человек и мужчина…».
В ноябре советская авиация совершила налеты на города Германии. Экипаж Клебанова бомбил Кенигсберг.
Увидев фамилию Клебанова среди отличившихся экипажей, Каверин написал ему:
«Я читал в “Известиях” о том, что Вы летали бомбить Германию, и почувствовал настоящую гордость за то, что изобразил хоть небольшую частицу Вашей жизни в “Двух капитанах”. От всей души поздравляю Вас с орденами — уже двумя — так быстро. Я не сомневаюсь в том, что Вы — настоящий человек и мужчина…».
Второй наградой был орден Красного Знамени. Однако до капитана, как Саня Григорьев, Клебанов дослужиться не успеет, погибнет старшим лейтенантом.
В ночь на 16 апреля 1942 года бомбардировщик Клебанова был сбит в районе Витебского аэродрома. В его личном деле написано: «Пропал без вести».
Когда Каверин узнает о гибели Самуила, то напишет такие строки:
«Это был талантливый летчик, самоотверженный офицер и прекрасный, чистый человек. Я гордился его дружбой».
Ранее мы писали, как полярный летчик из Бреста поселил в квартире пингвина и медвежонка, о котором написал стихи Самуил Маршак: «Второй пилот, товарищ Фомка!» — ответил летчик Мазурук".
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