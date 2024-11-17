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«Пропал без вести». Как летчик из Орши Самуил Клебанов стал прототипом героя романа «Два капитана» Вениамина Каверина

Летчик из Орши Самуил Клебанов стал прототипом героя романа «Два капитана».

Источник: Комсомольская правда

Одним из прототипов героя романа Вениамина Каверина «Два капитана» стал летчик из Орши Самуил Клебанов — первопроходец воздушных трасс Крайнего Севера и командир звена бомбардировщиков в Великую Отечественную войну. Жизнь этого человека и его профессионализм покорили писателя.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Советские подростки зачитывались романом Вениамина Каверина «Два капитана», но даже те, у кого не хватило сил на книгу, наверняка не раз посмотрели одноименный многосерийный фильм 1976 года. Мальчишки хотели быть такими же героями, как отважный Саня Григорьев, а девчонки, чтобы любовь была на всю жизнь, как у Кати Татариновой.

Саня и Катя были примером для тех, кто читал роман и смотрел фильм. Фото: кадр из фильма «Два капитана».

А ведь Саня Григорьев хоть и вымышленный персонаж, но с двумя конкретными прототипами, которые жили с девизом книги «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Вениамин Каверин вспоминал, что идея создания романа возникла после встречи с генетиком Михаилом Лобашевым. Молодой ученый-генетик рассказал писателю историей своей жизни, в которой была и странная немота в детстве, и беспризорничество, а затем учеба в университете и карьера ученого.

Но окончательный образ Сани Григорьева сложился после знакомства Каверина с летчиком Самуилом Клебановым, молодым человеком из Орши, который стал асом северных трасс.

Каверин вспоминал Клебанова с благодарностью и грустью.

Клебанов помог Каверину, как говорил писатель, сделать рискованный переход во второй части романа от генетики к авиации. Самуил ввел его в курс летного дела.

«Более того, он познакомил меня со своими статьями. Он был образованный летчик и внушил мне мысль, что у моего героя Сани Григорьева должен быть научный интерес к полярным исследованиям. Он рассказал мне о своих полетах на Севере, и большая часть тех глав, которые относятся к пребыванию Сани на Крайнем Севере были подсказаны мне летчиком Клебановым», — рассказывал Каверин в фильме «О времени и о себе».

Писатель Вениамин Каверин в начале 1970-х. Фото: кадр фильма «Школьный спектакль».

А с жизнью военных летчиков в условиях Крайнего Севера Каверина познакомился во время войны, когда работал в тех краях военным корреспондентом.

Каверин вспоминал Клебанова с благодарностью и грустью, потому что судьба его была героическая и трагическая.

Клебанов увлекся авиацией в Орше.

Самуил Клебанов (или, как его еще называли, Муля) родился 1 марта 1910 года в Орше. Там же окончил 6 классов семилетней школы. Когда парнишке исполнилось 13 лет, он увлекся авиацией.

Сначала это было хобби — в пионерском секции он клеил авиамодели. Причем такие сложные, что на их создание уходило до полугода. Мастерил образцово, его работы выставляли как пример. Со своими моделями он участвовал в состязаниях авиамоделистов.

На следующую ступеньку совершенства Самуил поднимется уже в Ленинграде, куда переедет вместе с семьей. В городе на Неве он занимался в секции, которая строила планер под руководством известного в будущем авиаконструктора Олега Антонова. А общественным инструктором секции был Валерий Чкалов.

«Мало кто знает, что Чкалов тоже увлекался планерным спортом, — рассказывал однополчанам Клебанов. — Был одним из общественных инструкторов нашего кружка».

В 1929 году Самуил Клебанов получил звание пилота-планериста. Затем будет летная школа Осоавиахима и Балашовская объединенная авиашкола ГВФ. В «Двух капитанах» Саня Григорьев как раз учился в Балашовской летной школе.

Клебанов стал асом на воздушных трассах за Северным полярным кругом.

В 1935 году 25-летний летчик прибывает Нарьян-Мар, где его ждут с нетерпением. В авиационной службе Ненецкого окрисполкома за всех сражался только один пилот — белорус Виталий Сущинский. Земляк Клебанова, из Могилевской области.

Забегая вперед скажем, что Сущинский был легендой в среде авиаторов, героем Первой мировой войны и северных воздушных трасс.

Но в 1937-м из Сущинского сделали врага народа и обвинили в работе на японскую разведку. Его расстреляли. А через 20 лет реабилитировали.

Но за два года до этого молодой Клебанов стал коллегой аса Сущинского, оба летали на самолетах У-2.

Мечтал Муля летать за Полярным кругом и над тайгой — его мечта сбылась.

Клебанов был асом северных трасс. Фото: сайт «Память народа».

Журналист Георгий Вокуев описывал Самуила, как человека небольшого роста, выглядящего как мальчишка:

«А девушки, что и говорить, заглядывались на него, звали еще нежнее: Мулечка. Ему было 25 лет, а он бегал с нами наперегонки, азартно играл в лапту и до одури гонял мяч по полю».

А в воздухе он был уже другим — сосредоточенным и профессиональным пилотом. В сезон 1935−1936 годов первопроходцы ненецких трасс Сущинский и Клебанов совершили на двоих 267 безаварийных полетов.

Налетали в тяжелых условиях 26 427 км, и успели за это время открыть восемь новых трасс на тысячи км. Лично Клебанов проложил несколько воздушных трасс: Нарьян-Мар — Тобседа, Нарьян-Мар — Пеша, Нарьян-Мар — Индига и другие.

За свои подвиги первопроходца он был премирован велосипедом и денежной суммой в 500 рублей. Но что интересно, Клебанов еще руководил авиамодельным кружком в средней школе и авиакружком Осоавиахима. Помнил с чего начинал сам и помогал другим.

Такой умелый и инициативный пилот нужен был везде и Клебанов. Его отправили в Архангельск, а затем в Ленинград — шеф-пилотом Северного управления Гражданского воздушного флота (ГВФ).

Во время войны атаковал врага на бомбардировщике.

Началась Великая Отечественная война. Младший лейтенант Самуил Клебанов служил в 212-м дальнебомбардировочном авиаполку 81-й дальней бомбардировочной авиадивизии.

Его однополчанин Николай Богданов вспоминал, что Клебанов был «веселым, похожим на цыгана»:

«В те немногие часы, что выпадали нам на отдых, он всегда что-то придумывал и мастерил. Чаще всего это были модели самолетов, для поделки которых он использовал все — бумагу, щепу, мякиш хлеба. Это были оригинальные маленькие модельки; запущенные с руки, они великолепно летали».

Саня Григорьев (справа) из «Двух капитанов» прошел все испытания и дожил до конца войны. Фото: кадр из фильма.

Клебанов был отважным летчиком. В сентябре 1941 года его экипаж нанес бомбовый удар по бронетехнике севернее Полтавы. Бомбардировщики были атакованы истребителями врага «Ме-109».

Самуил на подбитом бомбардировщике перелетел-таки линию фронта и посадил его. Спас жизнь не только себе, но и раненным членам экипажа. Клебанова наградили орденом Ленина.

«Я не сомневаюсь в том, что Вы — настоящий человек и мужчина…».

В ноябре советская авиация совершила налеты на города Германии. Экипаж Клебанова бомбил Кенигсберг.

Увидев фамилию Клебанова среди отличившихся экипажей, Каверин написал ему:

«Я читал в “Известиях” о том, что Вы летали бомбить Германию, и почувствовал настоящую гордость за то, что изобразил хоть небольшую частицу Вашей жизни в “Двух капитанах”. От всей души поздравляю Вас с орденами — уже двумя — так быстро. Я не сомневаюсь в том, что Вы — настоящий человек и мужчина…».

Второй наградой был орден Красного Знамени. Однако до капитана, как Саня Григорьев, Клебанов дослужиться не успеет, погибнет старшим лейтенантом.

В ночь на 16 апреля 1942 года бомбардировщик Клебанова был сбит в районе Витебского аэродрома. В его личном деле написано: «Пропал без вести».

Когда Каверин узнает о гибели Самуила, то напишет такие строки:

«Это был талантливый летчик, самоотверженный офицер и прекрасный, чистый человек. Я гордился его дружбой».

Ранее мы писали, как полярный летчик из Бреста поселил в квартире пингвина и медвежонка, о котором написал стихи Самуил Маршак: «Второй пилот, товарищ Фомка!» — ответил летчик Мазурук".

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