Возвращение итальянца в Россию: Гергиев выпустил в Большом «Риголетто»

В Большом театре новая премьера, постановщик — итальянский режиссер Джанкарло Дель Монако. «Риголетто» Джузеппе Верди написана в XIX веке о событиях XV столетия и не теряет актуальности до сих пор. В этот раз действие перенесено в наше время. Порок, разврат, месть и смерть красочно оформлены художниками из Испании. Музыкальный руководитель спектакля — Валерий Гергиев. Партию Риголетто исполнил солист Большого театра Эльчин Азизов. «Известия» оценили интернациональную работу над классикой.
Сын за отца.
Постановку «Риголетто» интернациональной командой генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев анонсировал на открытии сезона в сентябре. Тогда мало кто в это поверил. Иностранцы большей частью покинули Россию, опасаясь санкций, и не торопятся обратно. Но авторитет Валерия Абисаловича столь велик, что отказать ему просто невозможно. И в афише уже через пару месяцев появилась опера Джузеппе Верди в постановке итальянского режиссера Джанкарло Дель Монако. За оформление отвечала команда из Испании, сценограф Антонио Ромеро и художник по костюмам Габриэла Салаверри.
— Джанкарло — сын легендарнейшего тенора Марио Дель Монако, который блистал на сцене Большого театра, пел с Ириной Константиновной Архиповой, — рассказал Валерий Гергиев. — Появление здесь Джанкарло Дель Монако поможет нам чувствовать себя связанными как с нашими корнями, так и с лучшими творениями европейских мастеров. Я считаю, что ограничивать себя не надо во все времена. Как Шекспир, так и Пушкин нужны одинаково для наших детей.
Как говорит Валерий Гергиев, Большой театр имеет дело с представителем великой оперной театральной традиции. Италия подарила миру невероятное количество оперных шедевров. И Россия, может быть, позже, чем другие страны, но выиграла от этого. Гергиев связывает это с визитом в Российскую империю в 1862 и 1863 годах автора «Риголетто» Джузеппе Верди. Приезд композитора дал колоссальный толчок для развития Чайковскому, Бородину, Мусоргскому, Римскому-Корсакову.
— Они сделали гигантский шаг вперед в своем творчестве, потому что визит итальянца был большим событием, — говорит Гергиев. — И из истории Мариинского и Большого театров известно, как стремительно они развивались в середине XIX столетия.
У Верди много опер, как минимум десять из них будут показаны в этом сезоне в Большом театре. Эту сверхзадачу поставил перед собой Гергиев и начал возвращение шедевров на главную сцену страны с «Риголетто».
— В Россию я всегда приезжал через маэстро Гергиева, — рассказал Джанкарло Дель Монако. — В 1996 году, когда он стал руководителем Мариинского театра, я поставил там «Отелло». А в первый год его работы в Большом для меня огромная честь, что я могу представить здесь «Риголетто».
Валерия Гергиева восхищает отношение Джанкарло ко всему, что делал его отец, и то, что для Марио Дель Монако наша страна была почти святыней. А Джанкарло уже месяц изучает русский язык.
— Я очень привязан к вашей стране, так же, как и мой отец, — признался Дель Монако. — Будущей весной исполнится 65 лет как он пел Хосе в опере «Кармен» с великой Ириной Архиповой. Был исключительный успех. И за исполнение мой отец получил орден Ленина.
Высшей наградой СССР ни один итальянский творец не был больше отмечен. Так тенор впечатлил Никиту Хрущева, побывавшего на спектакле в Большом. А теперь зрителей ждет впечатление от спектакля, созданного его сыном.
Замаскированный разврат.
Действие оперы Верди Джанкарло Дель Монако перенес в Италию наших дней. Эта история могла случиться где угодно — в Мантуе, Риме, Неаполе. Да и вне времени всё происходящее с героями. Ужасная история богатеев, которые могут купить что хотят и потом делать с этим что угодно. И противостоять этому очень сложно. Для режиссера было важно, чтобы прекрасная музыка Верди не спрятала всю ту грязь, которая происходит в развращенном обществе. Перед зрителями разворачивается неслыханная драма.
Риголетто — дешевый антрепренер, паяц, который обслуживает богатых людей. О себе он говорит, что одинок, уродлив и беден. Всё, что есть у него, — дочь Джильда. Ей 14 лет. Она юна, наивна и набожна. Из-за того, что отцу стыдно говорить, чем он занимается, Джильда не знает о нем ничего, даже имени. Риголетто просит называть себя «отец». И всё.
Сюжет оперы разворачивается на маскараде у герцога Мантуанского. Занавес открывается. Перед зрителями — сцена цвета крови. Красный бархатный задник, колосники, пол, огромная хрустальная люстра тоже алая. По признанию сценографа Антонио Ромеро, это цвет оргии — праздника без тормозов.
Мужчины здесь в строгих костюмах, а женщины в вечерних платьях со смелыми разрезами и декольте. Над ними возвышаются самые сливки — герцог и компания. С девушками здесь не церемонятся. Их хватают за разные выдающиеся места, а те только закатываются смехом от внимания.
— В сцене маскарада костюмы с определенной долей откровенности, но не слишком. Поэтому мы видим обнаженное женское тело, — рассказала художник по костюмам Габриэла Салаверри. — Русские женщины удивительно красивы. Я была сражена такой красотой, поэтому создала шикарные костюмы. Эта роскошная обертка демонстрирует контраст с тем, что происходит в стенах дворца.
Свои лица развратники прячут за масками сатиров и рогатых оленей. И в самый разгар вечеринки появляется граф Монтероне. Он обвиняет герцога в изнасиловании своей дочери.
Интересное решение предложил сценограф. Как только старик запел о надругательстве, падает одна часть алого задника, и в облаке дыма в темноте сцены на качелях под потолком раскачивается девочка в голубом платье.
Насильники и Риголетто издеваются над убитым горем отцом. В ответ получают проклятие. Оно срабатывает как тумблер. Проклятие Монтероне преследует его. Его Джильду выкрадет герцог и так же надругается.
Баритон на дне.
В спектакле три декорации. Если в первой картине Антонио Ромеро создал праздник на крови, чтобы подчеркнуть животную, сексуальную страсть человеческого существа, то в первом же акте происходит кардинальная смена декораций. И делается это профессионально и быстро. На второй картине зрители увидят контраст между высшим светом и тем, как живут Риголетто и его дочь. За занавесом прячется настоящая улочка Рима. Двор с качелями, на которых раскачивается девочка. Мусорные баки, разрисованные граффити стены, девушки «с пониженной социальной ответственностью». Одним словом, дно. Между домами — лестница, ведущая наверх по улице к богатым, красивым домам. По ней спускается хромоногий Риголетто. По задумке художника, солист большого театра Эльчин Азизов, исполняющий главную партию, ходит в разных ботинках. Один на платформе, второй — нет. Так певец может прихрамывать. Это некий вспомогательный элемент, подчеркивающий ущербность героя.
— Для любого баритона исполнение партии Риголетто — счастье, исполнение партии Риголетто в Большом театре — счастье в квадрате, а исполнение в Большом с маэстро Гергиевым — это счастье в кубе, — говорит Эльчин Азизов. — В этой партии сложно всё — драматическая сторона, вокальная, эмоциональная. Поэтому над этим приходится серьезно работать. Нет предела совершенству, особенно в партии Риголетто. Работа продолжится и после премьеры.
Солист Большого театра имеет серьезный сценический опыт. Исполнение Азизовым каждой арии зал восторженно встречал аплодисментами и криками «Браво!». Баритон — один из козырей этой постановки. Но даже рядом с мастером совсем не потерялась дебютантка Полина Шабунина. Это ее дебют в партии Джильды и премьера в главной роли на сцене Большого театра.
— С режиссером мы работали полтора месяца, — вспоминает Полина Шабунина. — Он досконально разбирал роли. Старался наполнить эмоциональными и музыкальными подробностями, чтобы каждый герой зажил на сцене искренне, по-настоящему.
Перед певицей стояла непростая задача — ей надо было прожить судьбу юной Джильды, чья жизнь за сутки изменилась кардинально и закончилась трагически.
В Большом театре труппа сильная, и молодежь давно ждет возможности о себе заявить. В постановке Джанкарло Дель Монако многие партии поют молодые артисты. Каждый день на сцену выходит новый состав. За Джильду также споют Екатерина Савинкова, Гузель Шарипова. А партию Риголетто, кроме Эльчина Азизова, исполнят Александр Краснов и Ариунбаатар Ганбаатар. Герцога воплотят Павел Петров, Роман Широких. Спектакль многонаселенный, проявить себя смогут многие.
Хотя Верди не написал продолжения и не рассказал, как сложилась судьба ужасного герцога, режиссер верит в карму и уверен: распутный вельможа умрет от сифилиса или СПИДа. А сценограф заложил в декорации третьего акта свой месседж зрителю. Трагедия «Риголетто» разворачивается в доме рыбака, в котором живет убийца Спарафучиле. Когда-то там кипела жизнь, люди ловили рыбу. Но со временем дом обветшал и превратился в прибрежную забегаловку. Она стоит на сваях, которые оголились, так как даже море покинуло этот заброшенный берег. Изменение климата дало о себе знать, а люди не поняли этого. Море обнажило всю грязь, которая валяется на песке. Даже в классической постановке нашлось место социально активному художнику.
Спектакль первый зритель принял овациями. Как пообещал Валерий Гергиев, он надолго в афише Большого театра.