Возвращение итальянца в Россию: Гергиев выпустил в Большом «Риголетто»

В спектакле три декорации. Если в первой картине Антонио Ромеро создал праздник на крови, чтобы подчеркнуть животную, сексуальную страсть человеческого существа, то в первом же акте происходит кардинальная смена декораций. И делается это профессионально и быстро. На второй картине зрители увидят контраст между высшим светом и тем, как живут Риголетто и его дочь. За занавесом прячется настоящая улочка Рима. Двор с качелями, на которых раскачивается девочка. Мусорные баки, разрисованные граффити стены, девушки «с пониженной социальной ответственностью». Одним словом, дно. Между домами — лестница, ведущая наверх по улице к богатым, красивым домам. По ней спускается хромоногий Риголетто. По задумке художника, солист большого театра Эльчин Азизов, исполняющий главную партию, ходит в разных ботинках. Один на платформе, второй — нет. Так певец может прихрамывать. Это некий вспомогательный элемент, подчеркивающий ущербность героя.