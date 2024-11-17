Подходим, пробуем: русские и советские нобелиаты у литературного «шведского стола»

Однако гораздо чаще Степанян не выявляет контрасты и разногласия, а ищет то общее, что роднит ее героев с некой высшей, общегуманитарной точкой зрения. В книге последовательно создается благостное ощущение, что все ее герои, довольно сильно отличающиеся друг от друга и по человеческим, и по писательским качествам, выходят на нобелевскую кафедру «по очереди» и говорят с нее если не хором, то выступают в едином гуманистическом порыве, пусть даже разными словами и с разных эстетических платформ: «…как Бунин говорил о том, что Шведская академия, награждая его, сообщает миру, что литература выше паспорта и гражданства, как Шолохов видел в своем награждении — награждение советских писателей и признание социалистического реализма, так и Солженицын говорит о том, что ступени, по которым он поднялся на нобелевскую кафедру, выложены жизнями людей, замученных в лагерях, людей безымянных, но, вероятно, более талантливых, чем он…».