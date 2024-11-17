Метеорный поток Леониды достигнет максимума активности в ночь на 18 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Метеорный поток Леониды, наблюдаемый с 6 по 30 ноября, достигнет максимума активности в ночь на понедельник, 18 ноября. Астрономы ожидают около 15 «падающих звезд» в час, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«В ночь с 17 на 18 ноября метеорный поток Леониды достигнет своего пика, ожидается около 15 метеоров в час в зените. Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Льва поднимается высоко», — сообщили в организации.
Луна в ночь на 18 ноября будет полной на 98%, поэтому свет от нее может ухудшить условия наблюдения, также отметили в пресс-службе планетария.
Поток Леониды активен с 6 по 30 ноября. Это быстрые белые вспышки на небе. Они рождены остатками кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу. Интенсивность потока меняется: раз в 33 года поток превращается в «звездный дождь». Такие редкие явления наблюдались в 1833,1866,1966,1999 и 2001 годах. В 1966 году количество «падающих звезд» достигало 10 тыс. в час.
«Такой шторм может повториться лишь в 2099 году. До этого времени, по прогнозам астрономов, Земля не столкнется с плотными облаками кометной пыли. До 2030 года прогнозируются пики активности на уровне около 15−20 метеоров в час», — уточнили в Московском планетарии.