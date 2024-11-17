Метеорный поток Леониды достигнет максимума активности в ночь на 18 ноября

Поток Леониды активен с 6 по 30 ноября. Это быстрые белые вспышки на небе. Они рождены остатками кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу. Интенсивность потока меняется: раз в 33 года поток превращается в «звездный дождь». Такие редкие явления наблюдались в 1833,1866,1966,1999 и 2001 годах. В 1966 году количество «падающих звезд» достигало 10 тыс. в час.