«Думал, что померещилось»: бесстрашный «трюкач» устроил шоу на глазах у приморцев

Бесстрашный «трюкач» устроил шоу на побережье в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на тг-канал dpscontrolprim (18+).
Очевидцы сняли на видео необыкновенное шоу: серфингист в дождливую и ветреную погоду покоряет волны беспокойного моря. Как сообщает автор, запись была сделана в Приморье 16 ноября во время ливня.
В Сети подписчики начали восторженно комментировать увиденное:
«Сначала думал, что померещилось», «С кайфом мужик так круто выполняет всё. Видно, что наслаждается стихией», «Трюкач бесстрашный. Мне на него смотреть холодно».