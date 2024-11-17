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«Думал, что померещилось»: бесстрашный «трюкач» устроил шоу на глазах у приморцев

«С кайфом, мужик», — комментируют восторженные поклонники.

Источник: Соцсети

Бесстрашный «трюкач» устроил шоу на побережье в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на тг-канал dpscontrolprim (18+).

Очевидцы сняли на видео необыкновенное шоу: серфингист в дождливую и ветреную погоду покоряет волны беспокойного моря. Как сообщает автор, запись была сделана в Приморье 16 ноября во время ливня.

В Сети подписчики начали восторженно комментировать увиденное:

«Сначала думал, что померещилось», «С кайфом мужик так круто выполняет всё. Видно, что наслаждается стихией», «Трюкач бесстрашный. Мне на него смотреть холодно».

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