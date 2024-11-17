Дональд Трамп выдвинул на пост министра по энергетике Криса Райта

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он выдвигает на пост министра по энергетике Криса Райта, республиканец подчеркнул, что это необходимо для «энергетического доминирования США».
«Я рад объявить, что Крис Райт присоединится к моей администрации в качестве министра энергетики США и члена недавно сформированного национального совета по энергетике», — сказал Трамп.
Он добавил, что у главы нефтяной компании Liberty Energy Райта есть опыт работы с американским миллиардером Дугом Бергамом. По словам Трампа, бизнесмен также войдёт в новый совет Соединённых Штатов по энергетике.
Трамп отметил, что данная команда поможет Вашингтону одержать победу в гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта с КНР и другими государствами, а также будет способствовать расширению дипвлияния США для прекращения конфликтов по всему миру.
«Эта команда будет способствовать энергетическому доминированию США, что приведёт к снижению инфляции, победе в гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта с Китаем (и другими странами) и расширению дипломатического влияния Америки для прекращения войн по всему миру», — заявил республиканец.
Ранее сообщалось, что Трамп объявил о намерении назначить миллиардера и губернатора штата Северная Дакота Дуга Бергама на должность министра внутренних дел, а также на пост главы недавно созданного национального совета по энергетике.