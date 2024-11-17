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Резкое похолодание до −17: какая погода ожидается в Приморье на неделе

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ФедералПресс. В начале следующей недели в Приморье ожидается резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в крае опустится до −17 градусов.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: Freepik

«На следующей неделе осадков в Приморье не ожидается, температурный режим контрастный. После теплой уходящей недели, когда среднесуточная температура воздуха значительно превышала климатические значения, в начале следующей недели резко похолодает», — передает Примгидромет.

Ночью в понедельник, 18 ноября, температура воздуха будет в пределах −10…-17 градусов. Теплее будет на южном побережье: −6…-9 градусов. Днем будет −3…-10 градусов. В ночь на вторник температура опустится на 1−3 градуса.

Днем во вторник начнется потепление. Максимальная температура воздуха будет в пределах −3…+2 градусов, на северо-востоке −4…-7.

В среду, 20 ноября, потепление в крае продолжится. Ночью температура воздуха будет в пределах −6…-13 градусов, на побережье −1…-5 градусов. Днем вернутся положительные температуры, воздух прогреется до +8 градусов.

Во Владивостоке в понедельник температура воздуха будет в пределах −6…-9 градусов, ощущение холода будет придавать и сильный северо-западный ветер. В ночь на вторник будет еще прохладнее, ветер стихнет. Днем потеплеет до 0 градусов. В среду возможен небольшой мороз, дневная температура воздуха будет в пределах +4…+7 градусов.

Напомним, ранее стало известно, когда в Приморье установится снежный покров.