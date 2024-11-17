Резкое похолодание до −17: какая погода ожидается в Приморье на неделе

Во Владивостоке в понедельник температура воздуха будет в пределах −6…-9 градусов, ощущение холода будет придавать и сильный северо-западный ветер. В ночь на вторник будет еще прохладнее, ветер стихнет. Днем потеплеет до 0 градусов. В среду возможен небольшой мороз, дневная температура воздуха будет в пределах +4…+7 градусов.