Резкое похолодание до −17: какая погода ожидается в Приморье на неделе

«На следующей неделе осадков в Приморье не ожидается, температурный режим контрастный. После теплой уходящей недели, когда среднесуточная температура воздуха значительно превышала климатические значения, в начале следующей недели резко похолодает», — передает Примгидромет.
Ночью в понедельник, 18 ноября, температура воздуха будет в пределах −10…-17 градусов. Теплее будет на южном побережье: −6…-9 градусов. Днем будет −3…-10 градусов. В ночь на вторник температура опустится на 1−3 градуса.
Днем во вторник начнется потепление. Максимальная температура воздуха будет в пределах −3…+2 градусов, на северо-востоке −4…-7.
В среду, 20 ноября, потепление в крае продолжится. Ночью температура воздуха будет в пределах −6…-13 градусов, на побережье −1…-5 градусов. Днем вернутся положительные температуры, воздух прогреется до +8 градусов.
Во Владивостоке в понедельник температура воздуха будет в пределах −6…-9 градусов, ощущение холода будет придавать и сильный северо-западный ветер. В ночь на вторник будет еще прохладнее, ветер стихнет. Днем потеплеет до 0 градусов. В среду возможен небольшой мороз, дневная температура воздуха будет в пределах +4…+7 градусов.
Напомним, ранее стало известно, когда в Приморье установится снежный покров.