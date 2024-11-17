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Во Франции продали скелет динозавра возрастом 150 млн лет

У скелета сохранилось до 80% костей.

Источник: Аргументы и факты

Скелет 22-метрового травоядного динозавра, принадлежащего к виду апатозавров, был продан на аукционе во Франции за рекордные шесть миллионов евро. Об этом сообщает AFP.

Скелет был найден в 2018 году в штате Вайоминг, США, и после двухлетней реставрации был Aперевезен во Францию.

Возраст динозавра составляет около 150 миллионов лет, и у него сохранилось до 80% костей. Аукционный дом Barbarossa заявил, что это «самый крупный динозавр в мире, когда-либо проданный на аукционе».

Покупатель, который остался анонимным, намерен выставить скелет в музее, что сделает находку доступной для широкого круга зрителей и любителей палеонтологии.

Ранее группа исследователей под руководством палеонтолога Родриго Мюллера из Федерального университета Санта-Мария составила описание одной из самых древних окаменелостей динозавроморфа, найденных в Южной Америке.