Генерал КСИР Шамхани: США должны компенсировать Ирану $1 трлн за санкции

Соединённые Штаты должны компенсировать Тегерану один триллион долларов за ограничительные меры, введённые против иранской стороны, заявил генерал Али Шамхани.
Заместитель по правовым вопросам командующего КСИР подчеркнул, что речь идёт об ущербе, причинённом Ирану.
«Американцы должны выплатить Ирану компенсацию в один триллион долларов за ущерб, который они нанесли нашей стране, сдерживая её», — сказал Шамхани.
Заявление обнародовала пресс-служба Минобороны Ирана.
Генерал подчеркнул, что Вашингтон начал вводить санкции против Тегерана после Исламской революции и захвата «шпионского гнезда» (посольства США в Иране), а не после выхода американской стороны из ядерной сделки.
Шамхани добавил, что Вашингтон поддерживал террористов на Ближнем Востоке, которые нанесли ущерб нацбезопасности Ирана.
Соединённые Штаты впервые утвердили ограничительные меры в отношении Ирана после Исламской революции 1979 года.
В США утверждают, что санкции были введены на фоне захвата посольства группой иранских студентов. В частности, Вашингтон прекратил закупать иранскую нефть и заморозил иранские вклады в банках.
Позже некоторые запреты отменялись, а другие ужесточались. После ядерной сделки (2015 год) санкции начали постепенно снимать в ответ на ограничение ядерной программы Ирана.
В 2018 году Дональд Трамп вышел и соглашения восстановил все санкции США против Ирана, которые действуют до сих пор.
Ранее сообщалось, что Иран приостановил все перелёты в Европу после новых санкций Евросоюза.