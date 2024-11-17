«Ни пройти ни проехать»: крупный город Приморья страдает от «паркунов» — видео

В Уссурийске в районе улицы Лимичевской вся дорога оказалась запаркована большегрузами и фурами. На видеозаписи от очевидцев заметно, как сильно оказалась сужена дорога. Кроме того, данные обстоятельства затрудняют движение автомобилей и пешеходов на этом участке.