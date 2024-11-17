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«Ни пройти ни проехать»: крупный город Приморья страдает от «паркунов» — видео

«Они повсюду», — жалуются водители и пешеходы.

Источник: Соцсети

Крупный город Приморья страдает от деятельности «паркунов», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на местный тг-канал mark2_che (18+).

В Уссурийске в районе улицы Лимичевской вся дорога оказалась запаркована большегрузами и фурами. На видеозаписи от очевидцев заметно, как сильно оказалась сужена дорога. Кроме того, данные обстоятельства затрудняют движение автомобилей и пешеходов на этом участке.

В соцсети подписчики прокомментировали ситуацию:

«Ни пройти ни проехать. Нашествие жестянок», «Они повсюду, эти паркуны. Я штук 14 насчитал», «Повозки заморские грузы таскают. Для вас же».