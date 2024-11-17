Метеорный поток Леониды достигнет максимума активности в ночь на 18 ноября

Метеорный поток Леониды, активный с 6 по 30 ноября, достигнет своего максимума в ночь на понедельник, 18 ноября. Астрономы из Московского планетария ожидают, что в это время можно будет увидеть около 15 метеоров в час.
Наилучшие условия для наблюдения звездопада будут после полуночи и до восхода Солнца, когда созвездие Льва поднимется высоко над восточным горизонтом.
Однако стоит учитывать, что Луна будет почти полной (98%) в ночь на 18 ноября, что может затруднить наблюдение из-за её яркого света. Поэтому для комфортного наблюдения рекомендуется выбрать место с минимальным световым загрязнением, а также дождаться, когда Луна будет находиться ниже горизонта.
Ранее стало известно, что российский астроном Геннадий Борисов открыл новую комету, которая стала 13-й в списке открытых им комет и получила название C/2024 V1 (Borisov). По словам астронома, он увидел комету в созвездии Большая Медведица.