Метеорный поток Леониды достигнет максимума активности в ночь на 18 ноября

Однако стоит учитывать, что Луна будет почти полной (98%) в ночь на 18 ноября, что может затруднить наблюдение из-за её яркого света. Поэтому для комфортного наблюдения рекомендуется выбрать место с минимальным световым загрязнением, а также дождаться, когда Луна будет находиться ниже горизонта.