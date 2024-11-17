Черные милые котики сегодня покоряют сердца всех хабаровчан: фото

Более того, согласно шотландскому поверью, встретить бездомную черную кошку на крыльце у дома — к процветанию и богатству. Если вы в это поверите, то и у вас будет дом — полная чаша. К чему мы заговорили об этом, все потому, что сегодня отмечается День защиты черных котов.