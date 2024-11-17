Черные милые котики сегодня покоряют сердца всех хабаровчан: фото

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Но это волнует лишь тех, кто уж слишком суеверен, а вот в Великобритании аналогичная ситуация — черный четвероногий пушистик приносит удачу. И этот факт был доказан учеными.
Более того, согласно шотландскому поверью, встретить бездомную черную кошку на крыльце у дома — к процветанию и богатству. Если вы в это поверите, то и у вас будет дом — полная чаша. К чему мы заговорили об этом, все потому, что сегодня отмечается День защиты черных котов.
Смотрим фото хабаровских черных и полосатых котиков — породистых регдоллов, мейнкунов и обычных бродячих в нашем фоторепортаже.