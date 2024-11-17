Актриса Спиркина рассказала об обаянии и женственности Светличной

«Мне очень нравилось, что она прям девочка-девочка. Я очень нежно к ней относилась. И то, что она кому-то не нравилась, что она капризная, с характером, — я этого не видела», — прокомментировала она.
Спиркина считает Светличную счастливой актрисой за роль в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», где она сыграла соблазнительницу Анну Сергеевну.
«Мне кажется, так блестяще она это сделала, она могла больше потом ничего не играть. Потому что и фильм замечательный, и она там замечательная. И мне кажется, что она недооцененная актриса», — рассказала Спиркина.
Она также отметила, что даже в преклонном возрасте Светличная не потеряла своего обаяния и женственности.
«Как здорово, когда зрелая женщина, даже уже пожилая, такая кокетливая и такая привлекательная», — поделилась актриса.
Ранее в этот день стало известно, что в возрасте 84 лет после тяжелой продолжительной болезни Светлана Светличная скончалась. Советский российский киновед, критик и редактор Вячеслав Шмыров рассказал «Известиям», что в последнее время здоровье женщины было плохим.
Прощание с актрисой состоится 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят ее на Троекуровском кладбище в Москве.
Как отметил народный артист России Валерий Баринов, главное качество актрисы Светланы Светличной заключалось в ее таинственности. Он рассказал, что Светличная прожила долгую интересную жизнь и обладала особым даром — быть женщиной с тайной.
В свою очередь, актриса Елена Проклова принесла соболезнования родным и близким заслуженной артистки РСФСР и назвала ее одной из самых ярких представительниц советского кинематографа.