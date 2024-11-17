СК возбудил дело из-за видео с призывами к терроризму в МФЮА

Пресс-служба МФЮА категорически отвергла причастность университета к инциденту. Там заявили, что видео было снято за пределами учебного заведения, а участники мероприятия не имеют отношения к вузу. В то же время руководство пообещало отчислить всех, кто причастен к инциденту, и передать данные о них правоохранительным органам.