МИД Ирана опроверг факт встречи Маска с постпредом страны при ООН

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Ирвани не проводил встречу с американским бизнесменом Илоном Маском, заявил иранский дипломат Исмаил Багаи.
Он прокомментировал информацию, обнародованную в ряде американских СМИ. В публикациях утверждалось, что Маск встретился с Ирвани в Нью-Йорке.
«Мы категорически опровергаем факт этой встречи, удивлены, что это освещается в американских СМИ», — заявил официальный представитель МИД Ирана.
В частности, о встрече Маска с постпредом Ирана при ООН сообщила газета The New York Times. По её данным, Маск и иранский дипломат якобы обсудили «пути снижения напряжённости» в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее сообщалось, что избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил Маску занять пост в правительстве США. Бизнесмен возглавит Министерство по повышению эффективности правительства.