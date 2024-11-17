Техника чистит федеральные трассы в Хабаровском крае и ЕАО

В ЕАО на дороге Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск для борьбы со снегопадом работают 15 дорожных комбинированных машин, три грейдера и два трактора. С 11:00 субботы из-за сильных осадков пришлось закрыть проезд для рейсовых автобусов от Биробиджана до Облучья.