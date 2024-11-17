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Техника чистит федеральные трассы в Хабаровском крае и ЕАО

На работу вышли 89 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

Утром 16 ноября на федеральные трассы Еврейской автономной области и Хабаровского края вышли 89 единиц техники. Спецавтомобили расчищают дороги после прошедшего снегопада. Дорожные службы принимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения по магистралям регионов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В ЕАО на дороге Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск для борьбы со снегопадом работают 15 дорожных комбинированных машин, три грейдера и два трактора. С 11:00 субботы из-за сильных осадков пришлось закрыть проезд для рейсовых автобусов от Биробиджана до Облучья.

В Хабаровске на дороги вышли 52 комбинированные дорожные машины, девять тракторов, пять грейдеров, два КАМАЗа и экскаватор. Движение в регионе осуществлялось в штатном режиме.

Диспетчерские пункты в ФКУ ДСД «Дальний Восток» и компаний-подрядчиков работают круглосуточно, данные о состоянии дорог поступают постоянно.

Автомобилистов просят по возможности воздержаться от поездок, а если это сделать невозможно — быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.