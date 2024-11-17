В Хабаровском крае созрели лимоны

В тропической оранжерее Ботанического сада в Амурске созрели лимоны. Как говорят сотрудники, нынче хороший урожай, так что яркие плоды предлагают всем желающим, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Тот, кто попробовал лимоны из Ботанического сада, никогда не забудет их аромат и вкус, они настоящие. Ни в какое сравнение с магазинными!
— Деревьев лимонов в оранжерее всего пять, но они чувствуют себя очень хорошо, а потому обильно плодоносят, — рассказывает директор Ботанического сада Анжелика Попова. — Собирать их еще будут и в декабре, и в январе. Лимон созревает девять месяцев после цветения и образования плода. А рядом радуют глаз мандарины. Их уже скоро тоже можно будет срывать. Эти плоды не такие яркие по вкусу, как лимоны, они с небольшой горчинкой, но запах и цвет у них — изумительный. В Ботаническом саду много экзотики. Подрастает ананас, он только отцвел месяц назад. А на подходе апельсины и лайм. Завязывается инжир, а вот бананы давно не плодоносили. Но сотрудники надеются еще увидеть и их плоды.
А недавно посетителей радовал необычный плод — сизигиум. Ягоды его обладают противовоспалительными свойствами и действуют как мощные антиоксиданты. Это обусловлено наличием в них высокой концентрации витамина С, фруктовых кислот и различных ферментов. Но главное — это редкое и необычное растение для здешних мест.
— Садовники привозят отовсюду необычные растения и пытаются их укоренить, чтобы и здесь появлялись новые необычные постояльцы, добавлялось разных видов и сортов деревьев, — говорит Анжелика Попова. — А еще в нашем Ботаническом саду много цветов, в частности, кактусов.
Ботанический сад в Амурске давно стал местной достопримечательностью, сюда едут люди со всей России и из-за рубежа, и все находят что-то интересное.