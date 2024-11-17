В Хабаровском крае созрели лимоны

— Деревьев лимонов в оранжерее всего пять, но они чувствуют себя очень хорошо, а потому обильно плодоносят, — рассказывает директор Ботанического сада Анжелика Попова. — Собирать их еще будут и в декабре, и в январе. Лимон созревает девять месяцев после цветения и образования плода. А рядом радуют глаз мандарины. Их уже скоро тоже можно будет срывать. Эти плоды не такие яркие по вкусу, как лимоны, они с небольшой горчинкой, но запах и цвет у них — изумительный. В Ботаническом саду много экзотики. Подрастает ананас, он только отцвел месяц назад. А на подходе апельсины и лайм. Завязывается инжир, а вот бананы давно не плодоносили. Но сотрудники надеются еще увидеть и их плоды.