Реванша не вышло: «Адмирал» снова проиграл «Автомобилисту»

«Адмирал» уступил «Автомобилисту» в первом матче выездной серии — 0:1. Пять дней назад команды встречались во Владивостоке, и тогда также победила команда из Екатеринбурга, сообщает ИА PrimaMedia.
В первом периоде самым опасным был промежуток, когда у «моряков» удаления заработали Муранов и Шестаков. На 30 секунд владивостокцы остались на льду втроем. Наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин использовал тайм-аут, но это не помогло. «Адмирал» выстоял.
Счет был открыт в середине второго периода. «Автомобилист» реализовал своё третье большинство в матче: Стефан Да Коста отдал тонкий пас Кизимову, который на оперативном просторе разобрался с соперниками и с Мишуровым. «Адмирал» своё ответное большинство не реализовал, но успел создать пару полумоментов. В концовке «Автомобилист» мог забивать второй гол, хозяева зажали «Адмирал» в зоне почти на две минуты, провёл несколько наложений, но гости отбились.
В третьем периоде гости не смогли сравнять счет. Не помогла даже стандартная в данном случае замена вратаря на шестого полевого игрока.
«Упорный матч. По сценарию было видно, что игра шла до гола, и этот гол забили не мы, а “Автомобилист”. В третьем периоде была пара-тройка неплохих моментов в концовке, но недовинтили, не хватило немножко резкости, координации под воротами, этих вещей. Просил ли сегодня команду играть более дисциплинированно? Всегда, как любой тренер. Удаления не есть хорошо, и по такой игре оно сыграло решающую роль», — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
«Адмирал» в конференции «Восток» опустился на шестое место. Следующую игру владивостокцы проведут в Москве 18 ноября против «Спартака».