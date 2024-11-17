Реванша не вышло: «Адмирал» снова проиграл «Автомобилисту»

«Упорный матч. По сценарию было видно, что игра шла до гола, и этот гол забили не мы, а “Автомобилист”. В третьем периоде была пара-тройка неплохих моментов в концовке, но недовинтили, не хватило немножко резкости, координации под воротами, этих вещей. Просил ли сегодня команду играть более дисциплинированно? Всегда, как любой тренер. Удаления не есть хорошо, и по такой игре оно сыграло решающую роль», — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.