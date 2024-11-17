Салливан: США и КНР сохранят человеческий контроль над ядерным оружием

«Два лидера сделали важный шаг вперёд в отношении безопасности и риска ИИ, они согласились о необходимости сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия, что является первым случаем заявления США и КНР о пересечении искусственного интеллекта и ядерной доктрины», — сказал Салливан в ходе встречи с журналистами.