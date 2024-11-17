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Салливан: США и КНР сохранят человеческий контроль над ядерным оружием

Договорённость достигнута в ходе встречи Байдена с Си Цзиньпином.
Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты и Китай договорились сохранить человеческий контроль над ядерным вооружением, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он уточнил, что договорённость была достигнута в ходе встречи американского лидера Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Они договорились, что в связи с развитием искусственного интеллекта «важно сохранить человеческий контроль над решением по применению ядерного оружия».

«Два лидера сделали важный шаг вперёд в отношении безопасности и риска ИИ, они согласились о необходимости сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия, что является первым случаем заявления США и КНР о пересечении искусственного интеллекта и ядерной доктрины», — сказал Салливан в ходе встречи с журналистами.

По его словам, данное соглашение представляет собой отражение того, как Вашингтон и КНР могут работать «на ответственной основе для управления рисками», несмотря на конкуренцию в оборонной сфере.

Си Цзиньпин и Байден встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу.

Ранее Си Цзиньпин заявил о своей готовности работать с новой администрацией Соединённых Штатов.