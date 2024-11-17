Independent: северный магнитный полюс замедлил движение в сторону России

В период с XVII по XX века северный магнитный полюс перемещался от побережья Канады в сторону Сибири со скоростью около 10−15 километров в год. Однако в 1990-х годах эта скорость значительно возросла и достигла 55 километров в год. В XXI веке наблюдалось стабильное ускорение, но в 2019 году началось резкое замедление.