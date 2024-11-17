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Independent: северный магнитный полюс замедлил движение в сторону России

Такое поведение магнитного полюса является уникальным.

Источник: Аргументы и факты

За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России заметно замедлилась до 25 километров в год. Об этом сообщает Independent.

По наблюдениям ученых, активность в высоких широтах Арктики демонстрирует новые неожиданные тенденции в движении северного магнитного полюса.

В период с XVII по XX века северный магнитный полюс перемещался от побережья Канады в сторону Сибири со скоростью около 10−15 километров в год. Однако в 1990-х годах эта скорость значительно возросла и достигла 55 километров в год. В XXI веке наблюдалось стабильное ускорение, но в 2019 году началось резкое замедление.

По словам ученого из Британской геологической службы Уильяма Брауна, такое поведение магнитного полюса является уникальным и затрудняет его прогнозирование.

Ранее стало известно, что облако плазмы с Солнца достигло Земли. Отмечается, что фронт выброса был достаточно резким.