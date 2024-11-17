Маск: демократы проиграли из-за потери связи с американским народом

Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что Демократическая партия проиграла на президентских выборах в Соединённых Штатах из-за потери связи с американцами.
Он подчеркнул, что демократы «оторвались от народа».
«Они ушли так далеко влево, что оторвались от народа. Поэтому они потерпели такое жестокое поражение на этих выборах», — написал Маск в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил Маску занять пост в правительстве США. Бизнесмен возглавит Министерство по повышению эффективности правительства.
Маск заявил, что вместе с победившим на выборах республиканцем он получил «мандат от американского народа».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.