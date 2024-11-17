Оливье с копченым омулем и встреча с шаманами: чем заняться в Новый год на Байкале и сколько это стоит

— Однако путешественники обычно просят везти их на Ольхон, чтобы кататься на коньках и фотографироваться в обледенелых гротах и пещерах. Но! Учтите, что в конце декабря-начале января этих развлечений на острове еще нет. Здесь Байкал замерзает в феврале, — говорит гид-экскурсовод Наталья Литасова. — А чтобы в Новый год увидеть «молодой», чистый и прозрачный лёд, езжайте в заливы Малого моря. Разгуливать по поверхности озера пока не советуем, но зато с ветерком, а главное, безопасно прокатитесь на хивусе — судне на воздушной подушке.