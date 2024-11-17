Оливье с копченым омулем и встреча с шаманами: чем заняться в Новый год на Байкале и сколько это стоит

У нас в семье есть традиция — каждый год 31 декабря мы отправляемся… Нет, не в баню. Мы едем на Байкал! Снимаем уютный деревянный домик, привозим наготовленные заранее салаты и устраиваем праздничный пикник на берегу самого глубокого озера в мире. А утром 1 января, пока все туристы отсыпаются, любуемся снежными пейзажами и шепчем заветные желания на ухо батюшке-Байкалу…
Кстати, битва за бронь в турбазах начинается с октября-ноября, и это при том, что ценник сопоставим с «ёлочным» туром на море, в Египет или Эмираты. На личном опыте корреспондента «Комсомолки» рассказываем, как отметить Новый год на берегах священного моря.
1. «Тот самый» лёд с пузырьками
Мы обычно останавливаемся в поселке Листвянка, в часе езды от Иркутска. Там в разгар зимы еще плещутся волны.
— Однако путешественники обычно просят везти их на Ольхон, чтобы кататься на коньках и фотографироваться в обледенелых гротах и пещерах. Но! Учтите, что в конце декабря-начале января этих развлечений на острове еще нет. Здесь Байкал замерзает в феврале, — говорит гид-экскурсовод Наталья Литасова. — А чтобы в Новый год увидеть «молодой», чистый и прозрачный лёд, езжайте в заливы Малого моря. Разгуливать по поверхности озера пока не советуем, но зато с ветерком, а главное, безопасно прокатитесь на хивусе — судне на воздушной подушке.
2. Встреча с шаманами
Байкал — священное место, полное легенд. У коренного народа, бурят, он всегда был центром шаманизма (религия, основанная на поклонении духам).
— Так что одна из фишек, которыми завлекают туристов в каникулы: встреча с настоящими потомственными шаманами. Они готовы провести обряд, дарующий покровительство, силу, веру и благополучие.
Удары в бубен, пляска, пение, благовония — свидетелем такого действа я была на прошлых зимних каникулах — экзотика! Где искать? На Малом море, Ольхоне, а еще в поселке Усть-Ордынском.
3. Погружение в культуру бурят
«Где купить юрту?» — смеются туристы, выходя из этнографического парка в Усть-Ордынском. Я с ними солидарна: уж очень в ней тепло и уютно даже в −15 градусов. Еще нас нарядили в национальные бурятские костюмы, дали пострелять из лука и ломать кость, научили лепить позы и до отвала ими накормили. А чтобы до конца прочувствовали жизнь кочевников, послушали горловое пение и станцевали ёхор. Хотя бы раз в жизни заглянуть в другой мир точно стоит.
4. Банкет по-сибирски
Классический оливье на Байкале, конечно, едят. Но мне пришелся по душе вариант по-байкальски — с копченым омулем. Эта рыба не водится больше нигде в мире. Сагудай (слабосоленый омуль) — сибирская альтернатива селедке под шубой.
А когда принесли блестящий фиолетовый камень на тарелке, я даже не сразу поняла, что это. Оказалось, он тоже съедобный и обозначает легенду.
— Когда-то Ангара решила сбежать от дедушки Байкала навстречу своему любимому, Енисею. Разгневавшись, дедушка бросил вслед внучке камень. С тех мы видим его в истоке реки, а с подачи местных кулинаров — еще и в виде десертов, — рассказали гиды.
5. Катание с хаски
По снежной тайге, да на санях… Кадр из сказочного фильма, не иначе! Только в упряжке мчится не тройка лошадей, а байкальские хаски.
— Их прародители аляскинские хаски и ездовые метисы (смесь с норвежской ездовой). Сильные, выносливые. Выведены с учетом региональных особенностей, — объясняют каюры в Листвянке.
Выбираю для прогулки
КСТАТИ
А может, «всё включено»?*
С 30 декабря по 4 января — от 90 тысяч рублей за человека.
Входит: трансфер из Иркутска на Байкал и обратно, проживание в гостинице, трехразовое питание, праздничный банкет, развлечения, экскурсии на Ольхон, сопровождение гида. Не входит: билеты на самолет.
Как сэкономить
Встретить 2025-й дома, а на Байкал поехать позже,
Спланировать маршрут самостоятельно. Обратите внимание на менее популярные, но тоже красивые локации на берегу озера: поселки Большое Голоустное, Бугульдейка. Развлечений там меньше, чем на Малом море и Ольхоне, но единение с природой — полное.
Вместо гостиниц останавливаться в деревянных домиках на турбазах. Если готовы пожертвовать комфортом, например, чтобы душ и туалет были одни на этаже или вовсе в другом здании, то пять ночей на двоих с 30 декабря по 4 января обойдутся не слишком дорого — примерно в 18,5 тысяч.
Продукты везти из города, готовить самостоятельно. Иначе порция куриного шницеля и пюре в ресторане при гостинице на Ольхоне запросто может обойтись в 1200 рублей. И это объяснимо: логистика сложная, воду и ингредиенты на остров доставляют с «большой земли».
ВАЖНО
Цены могут вырасти на 15−20%
— Проживание и питание на берегах озера этой зимой может подорожать на 15−20% относительно прошлой. Однако ожидаем, что турпоток вырастет, — рассказывает Вадим Копылов, член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма, директор туркомпании. — Приехать намерены даже из других государств: Таиланда, Тайваня и южных районов Китая. Кроме новогодних каникул, пик сезона приходится на середину февраля — март, когда встает знаменитый лёд.
КОШЕЛЕК
Во сколько обойдутся траты вне тура*
Самолёт Москва-Иркутск — от 13 тысяч.
Маршрутки из Иркутска в Листвянку — от 220 ₽, на Ольхон — от 1950.
Проживание — от 2500 ₽ за номер на двоих с удобствами.
Питание — от 500 ₽ за обед.
Экскурсии по Ольхону на «УАЗах» — от 2500 ₽
Встреча с шаманкой — 2000 ₽
Дневная экскурсия в этно-парк — 9000 ₽
Катание в санях с байкальскими хаски — от 3500 за 6−8 минут.
*Все цены указаны на ноябрь 2024 г., основаны на данных местных туроператоров и гостиниц. Могут изменяться ближе к Новому году.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Где ещё необычно встретить Новый год.
Кольский полуостров. Популярны туры на снегоходах и собачьих упряжках, подледная рыбалка, поездки в Териберку, ужин с северными деликатесами на берегу Баренцева моря. Вместо фейерверков — северное сияние. Цена — от 45 тысяч на человека за три ночи.
Карелия. Любуемся незамерзающим водопадом Кивач, катаемся на ретропоезде, расписываем ёлочную игрушку в мастерской Деда Халла, паримся в финской бане и купаемся в бассейне под открытым небом. Цена тура — от 70400 за три ночи.
Камчатка. Увидеть вулканы, искупаться в горячих источниках, устроить пикник у Тихого океана. Цена — от 70 тысяч за шесть ночей.
Алтай. Тайга и горы, незамерзающие Голубые озёра, ущелье «Долина духов», стаи белых лебедей, обряд очищения у Белого шамана и катание на лыжах. Цена — от 59 тысяч на человека за пять ночей.