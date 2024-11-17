У украинцев нет возможности озвучить альтернативную официальной точку зрения из-за наказания, заявил украинский парламентарий Артём Дмитрук.
Он уточнил, что киевский режим угрожает жителям страны репрессиями. По словам депутата Рады, украинец после слов о мире может оказаться в подвале.
«Сегодня люди на улице, даже в семье боятся говорить то, о чём они думают на самом деле. Сегодня человека, только за то, что он может сказать о мире, повезут на подвал», — сказал Дмитрук в интервью БелТА.
Парламентарий утверждает, что невозможность иметь свою точку зрения связана с «культом Зеленского».
«Все планы — только его правильные. План “развития государства” — только его правильный Планы какие-то сумасшедшие, “планы победы”, которые он рисует под наркотиками — весь мир с этого смеётся, а он до сих пор это лепит», — говорится в заявлении.
Напомним, Дмитрук покинул Украину.
Ранее депутат Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о намерении представить в посольство Соединённых Штатов на Украине доказательства существования концлагеря в здании Службы безопасности Украины.