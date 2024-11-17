Дракон облачается в ледяной доспех: Амур у Хабаровска начинает замерзать

Сегодня, 17 ноября, специалисты гидрометцентра фиксируют понижение температур и усиление ветра, что всегда совпадает с началом ледостава. В Хабаровск пришла зима, сообщает ИА AmurMedia.
Дракон облачается в ледяной доспех: воды Амура темнеют, становятся почти черными, а его берега ощетиниваются тонкими холодными пластинами.
Прогулки в такое время чреваты обмороженными щеками, пока лед не установится. Прогнозы специалистов неутешительны: в этом году окончание ледостава можно ожидать позже изначального прогноза, назначенного на