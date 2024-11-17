Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дракон облачается в ледяной доспех: Амур у Хабаровска начинает замерзать

Воды второй по глубине реки в России темнеют, а берега ощетиниваются холодными пластинами.

Источник: AmurMedia

Сегодня, 17 ноября, специалисты гидрометцентра фиксируют понижение температур и усиление ветра, что всегда совпадает с началом ледостава. В Хабаровск пришла зима, сообщает ИА AmurMedia.

Дракон облачается в ледяной доспех: воды Амура темнеют, становятся почти черными, а его берега ощетиниваются тонкими холодными пластинами.

Прогулки в такое время чреваты обмороженными щеками, пока лед не установится. Прогнозы специалистов неутешительны: в этом году окончание ледостава можно ожидать позже изначального прогноза, назначенного на 16—18 ноября.

здоровье