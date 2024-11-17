Резкие перепады температуры от — 1 до + 15 прогнозируют в Ростове с 18 ноября

В пятницу, 22 ноября, с утра прогнозируют дождь. Температура воздуха в это время суток будет от + 7 до + 8 градусов. Днем солнечно, без осадков и +15. Вечером в городе вновь станет пасмурно, а столбик термометра покажет +6.