Резкие перепады температуры от — 1 до + 15 прогнозируют в Ростове с 18 ноября

В Ростове-на-Дону в следующую рабочую неделю погода будет очень переменчива. Понедельник, 18 ноября, порадует солнцем. Но утро уже будет морозным, столбик термометра покажет до — 1 градуса. Днем воздух прогреется до +8, а вечером температура воздуха составит +4.
Во вторник, 19 ноября, утром до — 1 градуса, днем обещают +8, вечером +5. Будет облачно, но без осадков.
В среду, 20 ноября, также пасмурно. Утром от — 1 до +1, днем +8, вечером +6.
В четверг, 21 ноября, с утра столбик термометра покажет +7, днем обещают от +12 до +15. Вечером от +9 до +10. Во второй половине дня возможен сильный дождь.
В пятницу, 22 ноября, с утра прогнозируют дождь. Температура воздуха в это время суток будет от + 7 до + 8 градусов. Днем солнечно, без осадков и +15. Вечером в городе вновь станет пасмурно, а столбик термометра покажет +6.
В Ростове в следующую рабочую неделю прогнозируют осадки и мороз.