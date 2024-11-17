В России создали материал, ускоряющий послеоперационную регенерацию полости рта

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты создали материал, способствующий заживлению полости рта после операций, сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.
«После операций на тканях полости рта от 20% до 80% пациентов сталкиваются на этапе заживления с осложнениями, включая инфицирование раневой поверхности и образование деформирующих рубцов. Один из способов снизить риски — применение коллагеновых мембран для закрытия раневых дефектов. Специалисты Института регенеративной медицины Сеченовского университета создали персонализированную коллагеновую мембрану на основе ахиллова сухожилия крупного рогатого скота», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в перспективе планируется расширить область применения мембран: потенциально они могут быть применены для любых тканей, нуждающихся в восстановлении.
«Эти мембраны помогают ускорить процесс заживления, снизить риск осложнений и улучшить общее качество жизни пациентов. Мы надеемся, что наши исследования помогут врачам-стоматологам находить более эффективные решения в лечении пациентов с дефектами слизистой оболочки рта, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня стоматологической помощи в целом», — отметил ассистент кафедры хирургической стоматологии Сеченовского университета, один из участников команды Михаил Гостев, чьи слова привели в пресс-службе вуза.