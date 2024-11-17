В России создали материал, ускоряющий послеоперационную регенерацию полости рта

«Эти мембраны помогают ускорить процесс заживления, снизить риск осложнений и улучшить общее качество жизни пациентов. Мы надеемся, что наши исследования помогут врачам-стоматологам находить более эффективные решения в лечении пациентов с дефектами слизистой оболочки рта, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня стоматологической помощи в целом», — отметил ассистент кафедры хирургической стоматологии Сеченовского университета, один из участников команды Михаил Гостев, чьи слова привели в пресс-службе вуза.