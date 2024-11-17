В Иркутске открыли движение по Диспетчерскому проезду

Здесь с 15 октября проводили земляные работы и проложили канализационный коллектор диаметром 0,9 метра. Работы проводили в рамках реконструкции напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф». Срок выполнения работ был установлен 1 декабря, но подрядчик справился раньше. А вот восстановить асфальт не удалось — погода против, поэтому асфальтировать место работ будут уже в 2025 году.