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В Иркутске открыли движение по Диспетчерскому проезду

Диспетчерский проезд, соединяющий улицы Депутатскую и Ширямова в Иркутске, открыли раньше срока.

Источник: Администрация Иркутска

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Здесь с 15 октября проводили земляные работы и проложили канализационный коллектор диаметром 0,9 метра. Работы проводили в рамках реконструкции напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф». Срок выполнения работ был установлен 1 декабря, но подрядчик справился раньше. А вот восстановить асфальт не удалось — погода против, поэтому асфальтировать место работ будут уже в 2025 году.

В 2025-м же будут продолжены работы в сторону от Диспетчерского проезда к улице Пискунова.