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Дорожники убирают снег с улиц Иркутска

Рабочие чистят тротуары, остановки и пешеходные переходы.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Дорожники убирают снег с улиц Иркутска. По поручению мэра Руслана Болотова. Рабочие чистят тротуары, остановки, пешеходные переходы. Задействовано более 35 различных машин спецтехники. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

— На магистральных улицах проезжую часть обработали противогололедными материалами. Весь день будем продолжать работать, — рассказал начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.

Чистить дороги продолжают на более 13 улицах областного центра. Также в ручную специалисты проводят в порядок общественные пространства, мостовые переходы. А во дворах домов снег убирают дворники управляющих компаний.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейский спас косулю от верной гибели в Иркутской области. Животное провалилось в полынью.