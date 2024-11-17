Дорожники убирают снег с улиц Иркутска. По поручению мэра Руслана Болотова. Рабочие чистят тротуары, остановки, пешеходные переходы. Задействовано более 35 различных машин спецтехники. Об этом сообщили в администрации Иркутска.
— На магистральных улицах проезжую часть обработали противогололедными материалами. Весь день будем продолжать работать, — рассказал начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.
Чистить дороги продолжают на более 13 улицах областного центра. Также в ручную специалисты проводят в порядок общественные пространства, мостовые переходы. А во дворах домов снег убирают дворники управляющих компаний.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейский спас косулю от верной гибели в Иркутской области. Животное провалилось в полынью.