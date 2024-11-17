Цены вырастут: какие продукты к Новому году стоит закупить уже сейчас

Такой совет гражданам дали представители Роспотребнадзора, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили специалисты, в этом есть смысл ввиду того, что по мере приближения Нового года в российских магазинах будет дорожать продовольствие за счёт поступательного роста инфляции, ускорение которой пока не может сделать Центральный банк страны.
Кроме этого, как отметили эксперты, подорожанию съестных товаров будет способствовать и традиционное повышение спроса со стороны граждан, которые начнут активно готовиться к предстоящему празднованию в конце декабря, пишет «Российская газета».
В этой связи специалисты профильного ведомства рекомендовали россиянам заранее закупить такие продукты, как зелёный горошек, кукуруза, маслины, оливки и разносолы. Также уже сейчас можно закупиться солью, сахаром, мукой, крупами, специями и растительным маслом.
Что касается таких популярных и крайне важных позиций для новогоднего стола, как куриные яйца и майонез, то в Роспотребнадзоре посоветовали гражданам закупить эти продукты в самом начале декабря. Они спокойно «проживут» в холодильнике 30 дней.