В Башкирии простились с погибшим на СВО 22-летним Эмилем Киреевым

В башкирском городе Учалы 16 ноября похоронили 22-летнего Эмиля Киреева, погибшего в ходе специальной военной операции. Проститься с военнослужащим пришли друзья, учителя, одноклассники и ветераны боевых действий. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
Эмиль родился 18 марта 2022 года в Учалах. Окончил Башкирский лицей № 1 имени Зиганшина. В июне 2020 года был призван в армию. Во время прохождения срочной службы заключил контракт. Погиб Киреев 13 ноября — в результате тяжелого ранения, полученного при исполнении боевых задач.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.