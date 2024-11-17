Красноярская певица покорила жюри на белорусском шоу талантов «Фактор.BY»

В новом эфире красноярская оперная дива Надежда Самкова покорила своим пением жюри. Она исполнила произведение Nella Fantasia.
Все судьи сказали ей заветно «Да» и она прошла в тренировочный лагерь бороться за победу.
«Сколько трудностей стоит на пути к заветной цели, но пройдя этот маршрут, оборачиваясь назад, ты ничего не хочешь менять потому что этот опыт настолько бесценный, что каждая составляющая его важна», — пишет у себя в социальных сетях Надежда Самкова.
Напомним, ранее певица участвовала в шоу «Голос».