Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев стал лауреатом премии «Легенда»

Ранее, 1 ноября, объединенными силами ГАБТ и Мариинки в Москве представили оперу Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Премьерой отметили 225 лет со дня рождения Пушкина и 220 лет Глинки. Музыкальный руководитель постановки Валерий Гергиев перенес спектакль Мариинского театра на сцену Большого, посчитав, что на ней недостаточно русской классики.