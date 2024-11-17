Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев стал лауреатом премии «Легенда»

Фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку» вручил свою самую престижную премию «Легенда» генеральному директору Большого театра, художественному руководителю — директору Мариинского театра Валерию Гергиеву. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба фестиваля.
Фестиваль прошел на сцене Бетховенского зала Большого театра. В программу вошли выступления артистов Белоруссии, Узбекистана и со всей России: солистки Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Анны Авакян, солистки Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац Ольги Бутенко, солистки Большого театра Беларуси Дарьи Горожанко и других.
Музыкальным руководителем концерта и исполнителем партии рояля стал маэстро Алексей Гориболь, режиссерами торжественного вечера — Георгий Исаакян и Наталия Ефимова.
На фестивале прошло вручение премии выдающимся деятелям театра «Легенда». Лауреатами стали: художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Абисалович Гергиев, балерина, солистка Мариинского театра, балетмейстер и педагог Габриэла Трофимовна Комлева, композитор Максим Исаакович Дунаевский и другие.
Ранее, 1 ноября, объединенными силами ГАБТ и Мариинки в Москве представили оперу Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Премьерой отметили 225 лет со дня рождения Пушкина и 220 лет Глинки. Музыкальный руководитель постановки Валерий Гергиев перенес спектакль Мариинского театра на сцену Большого, посчитав, что на ней недостаточно русской классики.