Хабаровский ХК «Амур» расторг контракт с форвардом Хохлачёвым

Напомним, Хохлачёв присоединился к «Амуру» в 2023 году в амплуа форварда сразу перед стартом сезона 2023/2024, отыграл за хабаровскую команду 87 матчей и набрал 30 очков. До этого хоккеист играл за московский «Спартак», петербургский СКА и омский «Авангард» — в составе последних двух он выигрывал кубок Гагарина.