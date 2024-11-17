Хабаровский ХК «Амур» расторг контракт с форвардом Хохлачёвым

Хоккейный клуб «Амур» прекратил сотрудничество с одним из наиболее высокооплачиваемых игроков Александром Хохлачёвым. Об этом сообщил официальный Telegram-канал хабаровской команды «Территория Тигров».
По информации ХК «Амур», контракт с нападающим был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Играть за «тигров» Хохлачёв прекратил с 15 ноября. Куда он перейдёт в дальнейшем, пока не раскрывается.
«Благодарим Александра за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — сообщил Telegram-канал клуба.
Напомним, Хохлачёв присоединился к «Амуру» в 2023 году в амплуа форварда сразу перед стартом сезона 2023/2024, отыграл за хабаровскую команду 87 матчей и набрал 30 очков. До этого хоккеист играл за московский «Спартак», петербургский СКА и омский «Авангард» — в составе последних двух он выигрывал кубок Гагарина.
Однако хабаровский этап карьеры нападающего запомнился не только успехами, но и масштабными публичными скандалами. В октябре 2023 года после матча с «Ак Барсом» Хохлачёв в пьяном состоянии запрыгнул на крышу чужого автомобиля. ХК «Амур» официально извинился перед болельщиками, а форварда оштрафовали на месячную зарплату.