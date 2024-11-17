IX Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою проходит в Иркутске

— За годы этот турнир стал значимым событием в спортивной жизни Иркутска, смотром сильнейших спортсменов России. Подобные мероприятия вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. У этого вида боевых искусств есть своя идеология и мировоззрение. Армейский рукопашный бой — спорт защитников Отечества, — сказал вице-мэр Иркутска Сергей Кладов.