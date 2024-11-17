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IX Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою проходит в Иркутске

Всероссийский турнир посвящен памяти кавалера ордена Мужества Павла Скороходова.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске проводят IX Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, памяти кавалера ордена Мужества, подполковника ФСБ Павла Скороходова. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, на соревновании собралось более 300 борцов из разных уголков страны. Иркутскую область представляют около 150 спортсменов.

— За годы этот турнир стал значимым событием в спортивной жизни Иркутска, смотром сильнейших спортсменов России. Подобные мероприятия вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. У этого вида боевых искусств есть своя идеология и мировоззрение. Армейский рукопашный бой — спорт защитников Отечества, — сказал вице-мэр Иркутска Сергей Кладов.

В турнире спарринги проходят в трех категориях: 15 лет, 16−17 лет и старше 18. Также участие в соревнованиях принимают представители МВД и Росгвардии. Победитель станет мастером спорта.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что улицы столицы региона продолжают чистить от снега. На дорогах задействовано более 35 машин специальной техники.