«Произвела впечатление»: Желание ростовчанки покрасоваться перед заказчиком на кроссовере обернулось долгом в 235 тысяч рублей

Жительница Ростова-на-Дону взяла в аренду дорогую машину, чтобы произвести впечатление на заказчика. Однако из-за проблем со здоровьем не смогла вернуть ее вовремя. В итоге фирма выставила ростовчанке астрономический счет за прокат.
КРОССОВЕР ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ.
Ростовчанка растила сына одна, поэтому ей приходилось много работать. Благо, у ее отца был небольшой мебельный цех. В 2021 году она открыла фирму по продаже мебели и с головой ушла в семейное дело. Постоянно искала поставщиков материала и заказчиков готовой продукции.
Когда понадобилось ехать на деловые переговоры в Белоруссию, Ирина решила арендовать автомобиль представительского класса. Ей очень хотелось произвести впечатление успешной бизнес-вумэн на потенциального заказчика. В Интернете нашла сайт компании по прокату машин. Приглянулся «Ниссан Кашкай» за 3 500 рублей сутки. Она заключила договор аренды, внесла плату за шесть дней и помчалась на кроссовере в Минск.
Заболевание может нарушить даже самые важные планы Оксана ЗУЙКО.
В НЕВОЛИ У БОЛИ.
Вскоре после бизнес-встречи ростовчанка почувствовала себя плохо.
— Начались резкие боли в животе и поднялась температура. Я пробовала лечиться сама, пила таблетки. За два дня до окончания аренды (14 августа) предупредила менеджера, что не смогу вернуть автомобиль вовремя. Попросила, чтобы сотрудники фирмы забрали его самостоятельно — такую услугу компания предоставляла за отдельную плату. Вся переписка в телефоне у меня есть.
Менеджер переадресовал просьбу собственнику автомобиля, который сдавал его в аренду через эту компанию. Тот жил где-то на Кавказе и прилетел за машиной в Минск только через 16 дней.
Тем временем ростовчанка выздоровела и вернулась в донскую столицу. Какого же было ее удивление, когда фирма потребовала плату за аренду автомобиля в двойном (!) размере. Всего — 235 тысяч рублей. Сюда вошли дни до того момента как собственник забрал авто. А также 110 000 рублей — его расходы по возврату машины.
Аренда автомобиля — распространенная услуга в Ростове Мария ГИЧЕНКО.
Получив досудебную претензию, Ирина обратилась к юристу.
— В этом деле многое смущает, — прокомментировал ситуацию ростовский юрист Станислав Авраменко. — Начать с того, что ростовчанка заранее предупредила арендодателя, что не сможет вернуть машину в срок и попросила забрать ее самостоятельно. Но в фирме этого, почему-то не учли и начислили плату за все время, что машина находилась на стоянке в Минске. Причем в двойном размере, что явный перебор.
Судя по анализу судебной практики, компания всегда выигрывает дела о взыскании неустойки по договору аренды автомобиля. Но есть одно «но». На сайте указана одна стоимость аренды «Ниссан Кашкай» — 3 500 рублей, а в договоре другая — 3 900 рублей в сутки. На этом основании сделку можно признать недействительной. И тогда клиентка оплатит убытки арендодателя, которые тот сможет обосновать — например, потраченную им на возврат авто стоимость, подтвержденную чеками. А с компанией арендатор расплатилась уже тогда, когда оплатила первый чек шестидневной аренды авто по 3 500 рублей. Мы уже направили соответствующий ответ на претензию. Думаю, с таким поворотом дела в компании еще не сталкивались.