«Произвела впечатление»: Желание ростовчанки покрасоваться перед заказчиком на кроссовере обернулось долгом в 235 тысяч рублей

Судя по анализу судебной практики, компания всегда выигрывает дела о взыскании неустойки по договору аренды автомобиля. Но есть одно «но». На сайте указана одна стоимость аренды «Ниссан Кашкай» — 3 500 рублей, а в договоре другая — 3 900 рублей в сутки. На этом основании сделку можно признать недействительной. И тогда клиентка оплатит убытки арендодателя, которые тот сможет обосновать — например, потраченную им на возврат авто стоимость, подтвержденную чеками. А с компанией арендатор расплатилась уже тогда, когда оплатила первый чек шестидневной аренды авто по 3 500 рублей. Мы уже направили соответствующий ответ на претензию. Думаю, с таким поворотом дела в компании еще не сталкивались.