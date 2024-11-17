Гололедица и серьезное похолодание пообещали жителям Башкирии

В Башкирии ожидается ряд неблагоприятных сюрпризов от погоды. О них жителей Башкирии предупредили в республиканском Гидрометцентре.
Сегодня, 17 ноября, в отдельных районах Башкирии прогнозируется гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях на дорога, сильный ветер. Температура воздуха прогреется максимум до +2 градусов.
Начало новой недели ознаменуется серьезным похолоданием: ночью столбики термометров упадут до −11 градусов. Гололед, сильный ветер и снег также ожидаются в понедельник, 18 ноября.
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