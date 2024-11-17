105 лет назад была образована легендарная 1-я Конармия Буденного

~ «О партии большевиков… я услышал еще в царской армии. Мы, солдаты-крестьяне, с жадностью читали Декрет о земле.~ В нем говорилось, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает. Вот тут я и понял, что это партия наша, она борется за наши интересы безземельных крестьян. И всей душой встал на сторону большевиков».