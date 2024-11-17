По последнему тявку моды: В Ростове пудели щеголяют в обновках, гуляют в коляске и «работают» в салоне красоты

Но интуиция подсказывала хозяйке, что ее питомица все же в «интересном положении». У собачки даже был токсикоз, совсем, как у людей. Но на очередном приеме ветеринар сказал: «Я от вас уже устал. Спорю на бутылку шампанского, что никакой беременности нет!» Какого же было удивление специалиста, когда накануне родов он все-таки увидел на мониторе будущих щенков. Правда, разглядел только двоих, а на свет появились четверо.