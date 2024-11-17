По последнему тявку моды: В Ростове пудели щеголяют в обновках, гуляют в коляске и «работают» в салоне красоты

Питомцев Ольги Вихлянцевой можно по праву назвать самыми модными собачками в Ростове. В их гардеробе есть одежда на все сезоны: платьица, костюмы, курточки, ботиночки… «Кукольные» наряды отлично смотрятся на крошках. Ведь недаром их порода называется той-пудель, что значит, «игрушечный».
В гардеробе пуделей — одежда на все сезоны из архива героя публикации.
СВИДАНИЕ ЗА 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
Все началось с белой собачки по кличке Бусинка, которую хозяева купили в Краснодаре. Спустя два года ростовчане стали подыскивать для нее приличного «жениха». Остановили свой выбор на коричневом «мальчике»-чемпионе породы с хорошей родословной. Заплатили 25 тысяч рублей за «свидание». Переживали, что холодная по натуре Бусинка не подпустит к себе кавалера. Но вопреки их опасениям «молодожены» понравились друг другу.
— Через несколько недель поведение Бусинки изменилось. Я заподозрила, что она беременна и повезла на прием к ветеринару. Обследовав собачку, он сказал, что я ошибаюсь, — рассказала Ольга.
При рождении щенки помещались в ладошку из архива героя публикации.
Но интуиция подсказывала хозяйке, что ее питомица все же в «интересном положении». У собачки даже был токсикоз, совсем, как у людей. Но на очередном приеме ветеринар сказал: «Я от вас уже устал. Спорю на бутылку шампанского, что никакой беременности нет!» Какого же было удивление специалиста, когда накануне родов он все-таки увидел на мониторе будущих щенков. Правда, разглядел только двоих, а на свет появились четверо.
Пудели любят кататься в коляске из архива героя публикации.
Роды начались 31 января — в день рождения мужа. Супруги провели праздничный вечер, принимая роды у домашней любимицы. Они не ожидали, что щенки будут такими крошечными — самый маленький весил всего 47 граммов. Видимо, поэтому ветеринар долгое время не замечал их во время УЗИ.
КУПИЛИ КОЛЯСКУ ДЛЯ ПРОГУЛОК.
Всего у Бусинки родились два мальчика и две девочки: Сема, Коржик, Бэтти и Боня. Окрасом — в папу. Вот только малоопытная мама не стала их кормить. И забота о новорожденных легла на плечи хозяев.
— Мы покупали для них дорогое питание — за три дня щенки съедали банку смеси, стоимостью в 2,5 тысячи рублей. Кормили из маленькой бутылочки: сначала каждые два часа, потом три, затем — четыре. По очереди прибегали домой с работы.
Глава семьи закончил курсы грумера, чтобы самому стричь домашних любимцев из архива героя публикации.
Сначала ростовчане хотели раздать щенков родственникам. Тем более, что семья недавно переехали в новую квартиру и не знала, как соседи отнесутся к целой стае пуделей. Но потом поняли, что полюбили собачек как детей и не могут с ними расстаться.
— Они такие послушные, умные, чистоплотные. Не шкодят, не лают без причины. Рядом с ними душа радуется!
По словам Ольги, теперь вся жизнь семьи крутится вокруг домашних любимцев. Хозяева заказали для них специальные собачьи коляски: сначала «малышковую», потом — «подростковую». Песики сразу же к ним привыкли — даже не пытались выскочить.
Осенняя фотосессия — это святое из архива героя публикации.
— В слякотную погоду я сажаю в нее пуделей и везу парк, чтобы выпустить в чистом и сухом местечке. Пудели спокойно сидят и смотрят по сторонам в окошки.
Правда путь до парка сильно затягивается. Прохожие все время останавливают Ольгу, просят сфотографировать собачек, погладить, а некоторые — даже купить. Но ростовчанка говорит, что дети не продаются.
«БЕРЕМ НА РАБОТУ ПО ОЧЕРЕДИ».
Хозяева следят за здоровым питанием любимцев, покупают им обновки, снимают контент для соцсетей. Тем более, что сейчас в городе столько осенних фотозон!
— Раньше супруги стригли пуделей у грумера, но потом поняли, что «парикмахерские услуги» для пятерых питомцев — это накладно. В итоге глава семьи окончил курсы и стал стричь любимцев сам.
У модной мамы должны быть модные дети из архива героя публикации.
— Мы купили специальный столик, инструменты. Я купаю и высушиваю им шерстку феном, а потом передаю Грише. Они совершенно спокойно переносят все процедуры.
Гламурные пудели очень гармонично смотрятся в салоне красоты, который Ольга открыла вместе с дочерью Аленой.
— Мы по очереди берем на работу кого-то из пуделей. У наших клиенток даже есть свои любимцы.
Пудели встречают посетителей по разному: Бэтти — «поет», Боня при звуках музыки кружится на задних лапках, Сема — ластится и выпрашивает угощение, Коржик довольно сдержанный в проявлении чувств и больше любит наблюдать за посетителями.
По словам Ольги, некоторые родственники сначала не понимали такой горячей любви к животным. Зато теперь их обожают все. Приезжают в гости с детьми, внуками для того чтобы провести время с игрушечными собачками и зарядиться положительными эмоциями.
Маленькие собачки — настоящие куколки из архива героя публикации.