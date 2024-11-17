Форвард Наиль Якупов вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем»

На счету форварда в этом сезоне 27 матчей за «Куньлунь», по итогам которых он набрал 11 (7+4) очков. За 311 матчей Якупов забросил 85 шайб и сделал 83 результативные передачи. За «Авангард» он выступал с 2020 до 2023 года. В 2021 году в составе команды завоевал «Кубок Гагарина».