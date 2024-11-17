Форвард Наиль Якупов вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем»

Форвард Наиль Якупов вернулся в «Авангард» спустя год. Это произошло в результате обмена с пекинским «Куньлунь Ред Стар», сообщили в пресс-службе клуба.
Якупов будет выступать в составе команды «ястребов» под номером 95. Контракт с хоккеистом заключили до конца сезона 2024/2025.
На счету форварда в этом сезоне 27 матчей за «Куньлунь», по итогам которых он набрал 11 (7+4) очков. За 311 матчей Якупов забросил 85 шайб и сделал 83 результативные передачи. За «Авангард» он выступал с 2020 до 2023 года. В 2021 году в составе команды завоевал «Кубок Гагарина».
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