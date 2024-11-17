Отключения воды во Владивостоке — дата и адреса

На предстоящей рабочей неделе часть Владивостока останется без холодной воды, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности отключений озвучили в пресс-службе Примводоканала.
Так, по имеющимся данным, отключения стартуют во вторник, 19 ноября, с 9 часов. До 20.00 воды не будет в домах по следующим адресам:
Амурская, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33. Анисимова. Мыс Чумака. Садовая, 22 к.5, 25, 27, 41, 41а, 43. Хабаровская, 21, 23. Хабаровский пер., 3.
Причина отключения — аварийные ремонтные работы.