В Петербурге дамбу для прохода судов открыли в час ночи

Это произошло в 01.22 по московскому времени.
«При закрытых затворах КЗС максимальный уровень воды в Финском заливе составил +200 сантиметров. Были зафиксированы порывы ветра скоростью 32 метров в секунду. Уровень воды в устье Невы был ниже критических значений», — сообщили в пресс-службе КЗС.
По информации ведомства, это было 36-е по счету морское нагонное наводнение. Технологическое оборудование отработало угрозу в штатном режиме. В настоящее время судоходный канал свободен для движения судов.
Напомним, закрыли дамбу в 16 часов в субботу. Ровно 125 лет спустя после первого в городе прогноза невского наводнения.