Чиновники в Хабаровском крае получили нагоняй за неубранный снег

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, проверку соблюдения законодательства при содержании улично-дорожной сети в зимний период провели в Советско-Гаванском районе. Установлено, что главами муниципальных образований Советско-Гаванского района не приняты надлежащие меры, направленные на устранение последствий выпавших осадков.