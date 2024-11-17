Чиновники в Хабаровском крае получили нагоняй за неубранный снег

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, проверку соблюдения законодательства при содержании улично-дорожной сети в зимний период провели в Советско-Гаванском районе. Установлено, что главами муниципальных образований Советско-Гаванского района не приняты надлежащие меры, направленные на устранение последствий выпавших осадков.
Обнаружены дороги и пешеходные дорожки, которые не чищены от снега, не проводились работы по уборке наледи. Главам пяти муниципальных образований внесены представления. Сейчас подрядчики устраняют скользкости на дорогах, чистят пешеходные тротуары.