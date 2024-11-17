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В Минске нарушителей скорости фиксируют в 10 местах. Рассказываем, где

17 ноября мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на 10 участках.

Минская Госавтоинспекция сообщила, что 17 ноября мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на следующих участках:

  • пр. Независимости (60, 80 км/ч);
  • МКАД (90 км/ч);
  • ул. Радиальная (60 км/ч);
  • пр. Жукова (60 км/ч);
  • пр. Дзержинского (70 км/ч);
  • ул. Московская (60 км/ч);
  • ул. Притыцкого (60 км/ч);
  • ул. Денисовская (60 км/ч);
  • пр. Партизанский (60 км/ч);
  • ул. Ванеева (60 км/ч).

В ГАИ призвали автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.

В Беларуси размер штрафов за правонарушения, связанные с превышением скорости движения регламентирует Статья 18.12. «Превышение скорости движения» КоАП.

За правонарушения, выявленные техническими средствами фиксации скорости, не предусматриваются наложение административного наказания за повторное нарушение в течение года в отличие от правонарушений, установленных инспекторами ГАИ.