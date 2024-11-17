В Минске нарушителей скорости фиксируют в 10 местах. Рассказываем, где

Минская Госавтоинспекция сообщила, что 17 ноября мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на следующих участках:
- пр. Независимости (60, 80 км/ч);
- МКАД (90 км/ч);
- ул. Радиальная (60 км/ч);
- пр. Жукова (60 км/ч);
- пр. Дзержинского (70 км/ч);
- ул. Московская (60 км/ч);
- ул. Притыцкого (60 км/ч);
- ул. Денисовская (60 км/ч);
- пр. Партизанский (60 км/ч);
- ул. Ванеева (60 км/ч).
В ГАИ призвали автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.
В Беларуси размер штрафов за правонарушения, связанные с превышением скорости движения регламентирует Статья 18.12. «Превышение скорости движения» КоАП.
За правонарушения, выявленные техническими средствами фиксации скорости, не предусматриваются наложение административного наказания за повторное нарушение в течение года в отличие от правонарушений, установленных инспекторами ГАИ.