Снегопад осложнил дорожную обстановку в Свердловской области

Дорогу засыпает снегом, на проезжей части — гололед.
«На Серовском тракте перед Новоуральском идёт сильный снег, местами дорога очень скользкая. Без ДТП не обошлось, одна машина слетела в кювет» — написал один из водителей в паблике «Екатеринбург — Серов (Online)».
Другие подписчики группы предупреждают об ухудшении видимости на участке автодороги от Кушвы до Нижнего Тагила. На трассе от Екатеринбурга до Нижнего Тагила — местами гололед.
В субботу, 16 ноября, Госавтоинспекция предупредила жителей Свердловской области о возможном ухудшении дорожной обстановки в регионе.
По прогнозу синоптиков, 17 ноября, на территории области будут наблюдаться осадки в виде дождя и снега, заморозки, что может негативно сказаться на дорожной обстановке.