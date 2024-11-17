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Снегопад осложнил дорожную обстановку в Свердловской области

Водители сообщают о сложных дорожных условиях на трассах Свердловской области.

Дорогу засыпает снегом, на проезжей части — гололед.

«На Серовском тракте перед Новоуральском идёт сильный снег, местами дорога очень скользкая. Без ДТП не обошлось, одна машина слетела в кювет» — написал один из водителей в паблике «Екатеринбург — Серов (Online)».

Другие подписчики группы предупреждают об ухудшении видимости на участке автодороги от Кушвы до Нижнего Тагила. На трассе от Екатеринбурга до Нижнего Тагила — местами гололед.

В субботу, 16 ноября, Госавтоинспекция предупредила жителей Свердловской области о возможном ухудшении дорожной обстановки в регионе.

По прогнозу синоптиков, 17 ноября, на территории области будут наблюдаться осадки в виде дождя и снега, заморозки, что может негативно сказаться на дорожной обстановке.