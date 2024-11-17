Тигр ночью вышел на дорогу при въезде в поселок Врангель в Приморье

Автомобилисты, въезжавшие ночью в поселок Врангель под Находкой, заметили тигра у обочины. Он спокойно лежал у дороги.
Событие произошло в 2 часа ночи. Фото и видео с хищником уже разлетелись по социальным сетям.
Напомним, что не так давно амурского тигра заметили на придомовой территории в Надеждинском районе, в селе Нежино. Там зверь тоже появился в темное время суток.
А в конце октября на 396 км трассы «Находка — Ольга — Кавалерово — Лазо» полосатый хищник внезапно выскочил из леса на дорогу перед машиной. Женщина, управлявшая Toyota Platz, не успела увернуть и сбила тигра.
Однако позже сообщалось, сотрудники охотнадзора нашли хищника и его жизни ничего не угрожает.