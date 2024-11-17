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Тигр ночью вышел на дорогу при въезде в поселок Врангель в Приморье

Фото хищника разошлись по социальным сетям.

Источник: Аргументы и факты

Автомобилисты, въезжавшие ночью в поселок Врангель под Находкой, заметили тигра у обочины. Он спокойно лежал у дороги.

Событие произошло в 2 часа ночи. Фото и видео с хищником уже разлетелись по социальным сетям.

Напомним, что не так давно амурского тигра заметили на придомовой территории в Надеждинском районе, в селе Нежино. Там зверь тоже появился в темное время суток.

А в конце октября на 396 км трассы «Находка — Ольга — Кавалерово — Лазо» полосатый хищник внезапно выскочил из леса на дорогу перед машиной. Женщина, управлявшая Toyota Platz, не успела увернуть и сбила тигра.

Однако позже сообщалось, сотрудники охотнадзора нашли хищника и его жизни ничего не угрожает.

флора и фауна