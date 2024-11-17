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Небольшие дожди и порывистый ветер прогнозируют сегодня в Беларуси

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие дожди, порывистый ветер и до 8 градусов тепла прогнозируют сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: Reuters

Будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди пройдут преимущественно по северо-западной половине республики. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха составит 2−8 градусов тепла.