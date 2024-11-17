Небольшие дожди и порывистый ветер прогнозируют сегодня в Беларуси

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие дожди, порывистый ветер и до 8 градусов тепла прогнозируют сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.