Будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди пройдут преимущественно по северо-западной половине республики. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха составит 2−8 градусов тепла.
Небольшие дожди и порывистый ветер прогнозируют сегодня в Беларуси
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие дожди, порывистый ветер и до 8 градусов тепла прогнозируют сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди пройдут преимущественно по северо-западной половине республики. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.