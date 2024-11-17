Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре проверят транспорт, идущий до аэропорта Курумоч

В Самаре организована проверка транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области профильные ведомства и министерства провели проверку общественного транспорта, совершающих остановку в международном аэропорту Курумоч. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— С лета мы фиксируем большое количество жалоб от жителей, в том числе на странице в соцсети главы региона, о несоблюдении расписания движения общественного транспорта, следующего через аэропорт, либо его отсутствии.

отметил Сергей Карпов
первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона

Сотрудники профильных ведомств приступили к проверке маршрутов. После нее будет принято решение о продолжении работы с перевозчиками либо расторжении договора.

Прокуратура