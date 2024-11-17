В Самаре проверят транспорт, идущий до аэропорта Курумоч

В Самарской области профильные ведомства и министерства провели проверку общественного транспорта, совершающих остановку в международном аэропорту Курумоч. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
— С лета мы фиксируем большое количество жалоб от жителей, в том числе на странице в соцсети главы региона, о несоблюдении расписания движения общественного транспорта, следующего через аэропорт, либо его отсутствии.
Сотрудники профильных ведомств приступили к проверке маршрутов. После нее будет принято решение о продолжении работы с перевозчиками либо расторжении договора.