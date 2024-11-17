Магний, кальций, натрий: красноярцам рассказали о пользе тушенки

При этом специалисты отметили, что мясные консервы обладают высокой калорийностью — употреблять их в пищу слишком часто не стоит. Перед тем, как купить тушенку в магазине, нужно тщательно проверить упаковку на предмет визуальных повреждений. Вздутая крышка, ржавчина, деформация — все это часто является признаком испорченных консервов.