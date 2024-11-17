Магний, кальций, натрий: красноярцам рассказали о пользе тушенки

Для изготовления тушенки используют преимущественно свинину, говядину, курицу. Сырье измельчают, добавляют соль, приправы, а затем помещают в банки и герметично упаковывают. Далее все это отправляют в автоклав, где проводится стерилизация, при которой гибнет патогенная микрофлора.
Основа любого мяса — белок, который полностью сохраняется в мясных консервах. Белок участвует в строительстве клеток организма, влияет на состояние волос, кожи, ногтей. В готовом продукте сохраняются важные микроэлементы — магний, кальций, натрий, калий, фосфор, йод, медь, хром, натрий, медь, железо, хлор и др.
«В сочетании с полезным гарниром мясные консервы вполне могут стать частью сбалансированного рациона. За счет технологии приготовления в тушеном мясе, как правило, содержится мало жиров. Его рекомендуют людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Также за счет низкого гликемического индекса тушенка показана людям с сахарным диабетом», — сообщили в Роспотребнадзоре.
При этом специалисты отметили, что мясные консервы обладают высокой калорийностью — употреблять их в пищу слишком часто не стоит. Перед тем, как купить тушенку в магазине, нужно тщательно проверить упаковку на предмет визуальных повреждений. Вздутая крышка, ржавчина, деформация — все это часто является признаком испорченных консервов.
Дома же необходимо строго соблюдать сроки годности и условия хранения продукции, указанные производителем.