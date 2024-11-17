Введение сезонных тарифов энергопотребления обсудили в Иркутской области

В правительстве Иркутской области прошло совещание по вопросу установления новых нормативов потребления электроэнергии. В частности, готовятся предложения по установлению сезонных нормативов потребления электроэнергии по дифференцированному тарифу.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, объёмы потребления электроэнергии, которые указаны в постановлении правительства РФ в новой редакции, не учитывают климатических особенностей региона, и введение новых границ потребления может привести к резкому росту платежей за электроэнергию у части населения — в частности, у тех, кто использует электроотопление.
Предстоит детально обосновать необходимость увеличения диапазонов потребления электроэнергии сделать точный подсчёт числа домовладений, которые могут пострадать. К работе присоединятся все муниципалитеты Приангарья. Главы крупных городов уже выразили поддержку предложению по увеличению нормативов.